Οι ΗΠΑ θέλουν να παραδώσει το Ιράν το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, πριν την αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων.

Έξι βασικά σημεία φέρεται να περιλαμβάνει το προσχέδιο της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, για τον τερματισμό του πολέμου και οι δύο πλευρές διαφωνούν για τη διατύπωση, αλλά και τη σειρά των βημάτων.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει παράταση 60 ημερών στην κατάπαυση πυρός, δέσμευση για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο- συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου- και επαναβεβαίωση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και θα παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με πηγές του CBS News και της Washington Post.

Ακόμα οι Ιρανοί δεν έχουν αποδεχθούν αυτούς τους όρους, παρότι υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι είχαν συμφωνήσει επί της αρχής στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, όπως και στην παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι το απόθεμα θα παραδοθεί με βάση μηχανισμό που θα ορίσουν οι δύο πλευρές, ανέφεραν οι πηγές του CBS News. Αλλά το πώς ακριβώς θα απομακρυνθεί το ουράνιο, ακόμα κι αν συμφωνήσει η Τεχεράνη, δεν έχει καθοριστεί ακόμα, κάτι που θα γίνει στους δύο μήνες για διαπραγματεύσεις που ορίζει το μνημόνιο κατανόησης.

Οι 6 όροι στο προσχέδιο

Οι όροι στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:

- Παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες.

- Το Ιράν ανοίγει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η κυκλοφορία θα επανέλθει στις προ του πολέμου συνθήκες, εντός 30 ημερών.

- Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι σταματούν αμέσως και οριστικά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από απειλές ή χρήση βίας.

- Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

- Το Ιράν συμφωνεί πως θα παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου με βάση έναν μηχανισμό στον οποίο συμφωνούν αμφότερες οι πλευρές.

- Ζητήματα που αφορούν σε «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια και κυρώσεις σε βάρος του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν στα προηγούμενα σημεία.

«No dust, no dollars»

Διαφωνίες στη διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτές οι διαφορές θα επιλυθούν σχετικά σύντομα.

Η παρουσία ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ σήμερα είναι θετικό σημάδι, επεσήμανε ο ένας από τους αξιωματούχους. Η Ουάσινγκτον θέλει σαφείς δεσμεύσεις του Ιράν ότι θα παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αλλά η Τεχεράνη δεν συζητά λεπτομέρειες για το πυρηνικό πρόγραμμα τώρα, παραπέμποντας αυτό το θέμα στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. «Αυτό είναι ένα από τα βασικά αγκάθια στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε πηγή του CNN από την περιοχή, με γνώση των διαπραγματεύσεων. «Τα πράγματα αλλάζουν κάθε λεπτό», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ η Τεχεράνη πιέζει για δεσμεύσεις αναφορικά με την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων. Αλλά η Ουάσινγκτον επιμένει πως πρώτα πρέπει να παραδοθεί το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, προτού να έχει το Ιράν οικονομικό όφελος.

Χαρακτηριστική η φράση που άρχισαν να χρησιμοποιούν Αμερικανοί αξιωματούχοι το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το CNN: «No dust, no dollars». Με απλά λόγια, πρώτα το Ιράν θα παραδώσει το απόθεμα και μετά θα αποδεσμευτούν κεφάλαια.

Επιβραδύνθηκε η πρόοδος

Σήμερα υπήρξε επιβράδυνση της προόδου για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει η Wall Street Journal, καθώς και αυτό το Μέσο μεταδίδει ότι οι δύο πλευρές επιμένουν στις διαφορετικές θέσεις τους αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποδέσμευση κεφαλαίων.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν η Τεχεράνη να δεσμευτεί προκαταβολικά με μεγαλύτερη σαφήνεια για το πυρηνικό πρόγραμμα, οι Ιρανοί διαπραγματευτές πιέζουν για λεπτομέρειες σχετικά με την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων λένε οι διαμεσολαβητές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Εξάλλου, η εφημερίδα σημειώνει πως Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν θα καθυστερήσει σε πυρηνικά ζητήματα αφού εξασφαλίσει κάποια οικονομική ανακούφιση.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στη Washington Post ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σταδιακά. Στην πρώτη φάση, οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ξεκινήσει ναρκαλιευτική επιχείρηση και οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, συμπλήρωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει συμφωνία για τα πυρηνικά, παρά μόνο μια δέσμευση ότι θα γίνει αργότερα αυτή η διαπραγμάτευση. Η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων θα ξεκινήσει αφού η Τεχεράνη αρχίσει να παραδίδει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, λέει από την άλλη Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι ενώ παραμένουν «κάποια ζητήματα που δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα», οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν και ξεκαθάρισε ότι δεν επίκειται συμφωνία.

Συμπλήρωσε πως οι διαπραγματεύσεις τώρα επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου και ότι δεν συζητούν λεπτομέρειες για τα πυρηνικά. Αν συμφωνήσουν στο μνημόνιο κατανόησης, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για θέματα που αφορούν στα πυρηνικά εντός των 60 ημερών, πρόσθεσε.