Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται ουσιαστικά κρυμμένος σε άγνωστη τοποθεσία, με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο, ενώ η επικοινωνία μαζί του επιτυγχάνεται μόνο μέσω ενός λαβυρίνθου από αγγελιοφόρους.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CBS, οι ιρανοί αξιωματούχοι που είναι εξουσιοδοτημένοι να συνεργάζονται με την κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία εντός του δικού τους κυβερνητικού σχήματος - και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν καθυστερούν να εμφανιστούν.

Όταν οι ΗΠΑ στέλνουν τις προτάσεις τους, η δυσκολία επικοινωνίας με τον ανώτατο ηγέτη συνεπάγεται ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση προτού οι ΗΠΑ λάβουν κάποια απάντηση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury» (Επική Οργή), λαμβάνει «ακραία μέτρα ασφαλείας» προκειμένου να αποφύγει πλήγματα παρόμοια με εκείνα που σκότωσαν τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Σημειώνεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί επίσημα ούτε έχει ακουστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου.

Πληροφορίες των αμερικανικών και ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό και την εξόντωση μεγάλου μέρους της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Σε αυτό το σημείο, οι περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες δεν βλέπουν το φως της ημέρας, περνώντας εβδομάδες μέσα σε εξαιρετικά οχυρωμένα καταφύγια και αποφεύγοντας να μιλήσουν μεταξύ τους, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, ανέφεραν οι πηγές.

«Το να τους βλέπεις να προσπαθούν να βρουν πώς θα μιλήσουν μεταξύ τους είναι σχεδόν σαν να παρακολουθείς κωμική σειρά. Είναι εντελώς εξοργισμένοι», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Τα πιο προσεκτικά μέτρα λαμβάνονται από τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη. Βάσει σχεδιασμού, ακόμη και αξιωματούχοι στα υψηλότερα κλιμάκια της ιρανικής κυβέρνησης δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται και δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Αντίθετα, τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων που δημιουργήθηκε για να αποκρύπτεται η τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε ανθρώπους να λένε πράγματα όπως "ο ανώτατος ηγέτης συμφώνησε στο πλαίσιο" ή "περιμένουμε να ακούσουμε την απάντηση για τα τελικά σημεία της συμφωνίας". Κάθε πληροφορία που λαμβάνει είναι ετεροχρονισμένη και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις απαντήσεις του», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Σύμφωνα πάντα με το CBS, ο ανώτατος ηγέτης έχει επικοινωνήσει σε γενικές γραμμές με τους υφισταμένους του, δίνοντάς τους κατευθύνσεις σχετικά με το ποια θέματα μπορούν να διαπραγματευτούν και ποια ζητήματα δεν πρέπει να συζητηθούν.