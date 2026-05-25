Η επιμονή της Τεχεράνης να διατηρήσει στο εσωτερικό της χώρας τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση μέσω των Στενών αποτελούν τα βασικά αγκάθια στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε φάση «υποχώρησης» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της CIA Ντέιβιντ Πετρέους.

Μιλώντας στο CNBC, ο πρόεδρος του KKR Global Institute δήλωσε ότι μια αρχική επιτυχημένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών «χωρίς όρους».

Τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη διέλευση, να επιβάλλει διόδια ή να απειλεί με μελλοντικό κλείσιμο και όπως είπε, «φαίνεται» πως όλα αυτά θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία που ετοιμάζεται.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών προχωρούν, καλώντας ωστόσο την ομάδα διαπραγματεύσεών του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Η επιμονή της Τεχεράνης να διατηρήσει στο εσωτερικό της χώρας τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση μέσω των Στενών αποτελούν τα βασικά αγκάθια στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πετρέους, απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ με διοικητικές εμπειρίες σε Ιράκ και Αφγανιστάν, δήλωσε ότι αν επιτραπεί στο Ιράν να έχει έλεγχο στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, τότε η χώρα μπορεί να «ενισχυθεί στρατηγικά», παρά το γεγονός ότι έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά από πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το ναυτικό τους έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, εκτός από τα ταχύπλοα. Η πυραυλική τους ικανότητα έχει μειωθεί σημαντικά, όπως και τα στρατηγεία, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν αεροπορία και ούτω καθεξής», είπε.

Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να απειλήσει με κλείσιμο των Στενών, είτε με ναρκοθέτηση της περιοχής είτε με χρήση drones, πυραύλων και ταχύπλοων ενάντια στα εμπορικά πλοία, εμποδίζοντας έτσι την επαναφορά της περιοχής στην προπολεμική της κατάσταση.

Ενώ τα Στενά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας στην περιοχή, ο Πετρέους είπε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η χρηματοδότηση οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό θα συμβεί στο άμεσο μέλλον», τόνισε.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να δήλωσε στο Νέο Δελχί ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

Με πληροφορίες από CNBC