Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε έντονα πτωτική τροχιά κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξελίσσονται «με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο», ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 90,63 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 5,97 δολαρίων ή 6,18%, με την τάση να παραμένει καθοδική.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Μπρεντ το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, το οποίο υποχωρεί στα 97,48 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 6,06 δολαρίων ή 5,85%, ενώ επίσης κινείται σε καθεστώς πτωτικής τάσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες «προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επισπεύσει μια συμφωνία, καθώς «ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ήδη από το Σάββατο ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και για άλλα ζητήματα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Παρά ταύτα, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς και στο παρελθόν υπήρξαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης που τελικά διαψεύστηκαν από νέα κλιμάκωση της έντασης και άνοδο των τιμών.

Η αγορά πετρελαίου είχε ήδη κινηθεί πτωτικά την προηγούμενη εβδομάδα, με το αμερικανικό αργό να χάνει πάνω από 8% και το Μπρεντ περισσότερο από 5%, μετά την απόφαση του Τραμπ να αναβάλει επικείμενες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση, έχοντας ενισχυθεί πάνω από 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσαν σοβαρή αναταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Κομβικό σημείο της κρίσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων πριν από τη σύγκρουση διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Από τις αρχές Μαρτίου, το Ιράν έχει επιβάλει ουσιαστικό περιορισμό στη ναυσιπλοΐα, απαιτώντας ειδική άδεια διέλευσης για τα πλοία, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός σε ιρανικά λιμάνια και πλοία θα παραμείνει σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί επίσημα μια συμφωνία».