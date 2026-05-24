Νέες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026, που θα διεξαχθεί το βράδυ στο Telekom Center Athens, εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έφτασε η ώρα για τον τελικό του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής (28/5, 21:00).

Όπως συνέβη και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στον τελικό, οι φίλοι των ερυθρολεύκων θα δώσουν συνάντηση στον ΗΣΑΠ του Φαλήρου, ούτως ώστε να κατευθυνθούν μαζικά προς το Telekom Center Athens.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, η οργανωμένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεση στάση, αναμένεται να αναχωρούν από τις 18:00 και μετά.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να είναι στις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία.

Η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει, τονίζοντας πως οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα:

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.

Σημειώνεται ότι, στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται, δε, πως με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, έως και τις 24 Μαΐου εφαρμόζονται σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.