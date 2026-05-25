Σε έκσταση είναι ακόμα οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Το πάρτι για τους παίκτες του Ολυμπιακού συνεχίζεται, μετά την κατάκτηση της Euroleague στο Final Four 2026 και δεν σταματά ούτε όταν ένας από αυτούς είναι στον τηλεοπτικό «αέρα».

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μιλούσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όταν δέχθηκε «ντου» από τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Τι έχεις μπροστά σου; Ξεκούραση, διακοπές;», τον ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ, αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε αρχίσει ήδη να γελά, καταλαβαίνοντας τι θα ακολουθήσει, καθώς με την άκρη του ματιού του είχε δει τους συμπαίκτες του να πλησιάζουν.

«Λαρεντζάκης οε, οε, οε», φώναζαν οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ταρακουνώντας τον συμπαίκτη τους. «Είναι μεθυσμένοι», σχολίασε γελώντας ο Λαρεντζάκης. «Συγγνώμη γι’ αυτό, αλλά τα παιδιά δεν είναι σε καλή κατάσταση», πρόσθεσε.

«Μας άρεσε πάρα πολύ, ευτυχώς δεν σε πέταξαν στη θάλασσα, μη δίνω ιδέες», είπε ο Σρόιτερ με τον Λαρεντζάκη να παρατηρεί «Ευτυχώς δεν σε ακούνε Αντώνη!».

