Λίγο πριν τις πέντε τα ξημερώματα οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν στο κέντρο του Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Εκεί περίμεναν πάνω από 100.000 οπαδοί του Ολυμπιακού για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του και το γιόρτασε με τον κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους του Πειραιά και να περιμένει καρτερικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για να την αποθεώσει.

Μετά τις συγκινητικές στιγμές στο T-Center με τα δάκρυα του Σάσα Βεζένκοβ, του Κώστα Παπανικολάου το πάρτι μεταφέρθηκε πιο νότια, στον Πειραιά.

Αφού τελείωσαν η απονομή και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο ξενοδοχείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί επιβιβάστηκε σε ανοιχτό κατακόκκινο πούλμαν και ξεκίνησε τον δρόμο προς τον Πειραιά, έχοντας για συνοδεία πάνω από 1500 μηχανές και χιλιάδες φίλους του.

