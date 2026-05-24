H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το 4ο τρόπαιο της Ιστορίας της μετά το 1997, το 2012 και το 2013.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague και σε ολόκληρη τη χώρα έχει στηθεί ένα μεγάλο ερυθρόλευκο γλέντι για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και ολοκληρώνοντας ιδανικά μια εξαιρετική σεζόν, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ρεάλ και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο, επιστρέφοντας στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από νωρίς, φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί σε δρόμους και πλατείες για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, με τη λήξη του αγώνα να δίνει το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας κατέκλυσαν τους δρόμους, μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο ερυθρόλευκο πάρτι. Καπνογόνα, συνθήματα και συνεχείς πανηγυρισμοί συνέθεσαν το σκηνικό μιας ιστορικής βραδιάς για τον σύλλογο.

