Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μάχη του τίτλου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέφθασε στο Τ-Center μαζί με τον αδερφό του Θανάση, ενώ ο Κώστας έχει πάρει τη θέση του στα court seats δίπλα στον Βασίλης Σπανούλη.

Όλη η «αφρόκρεμα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ -κι όχι μόνο- έχει πάρει ήδη θέση στο T-Center για να παρακολουθήσει τον αποψινό (24/5) μεγάλο τελικό της εφετινής Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και της Ρεάλ Μαδρίτης, που θα ξεκινήσει στις 21:00.

Ανάμεσα στις «υψηλές» παρουσίες που ξεχωρίζουν είναι βεβαίως ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος κατά την είσοδό του στο γήπεδο ευχήθηκε να φτάσουν οι «ερυθρόλευκοι» στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. «Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ναι, είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκάλης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στις κερκίδες, έδωσαν «παρών» ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ Σιμόν Μιζράχι και ο Ιταλός προπονητής Έτορε Μεσίνα.

Ο Γιανάι λίγο πριν μπει στο T-Center χαρακτήρισε απόλυτο φαβορί τον Ολυμπιακό: ««Αν η Ρεάλ κερδίσει τον τελικό θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Είναι το μεγαλύτερο αουτσάιντερ των τελευταίων ετών και αν το κάνει, τους... συγχωρώ που μας απέκλεισαν. Πάντα έχεις ελπίδες.

Ο Ολυμπιακός έχει 99,9% πιθανότητες να το πάρει. Έχει και τον κόσμο μαζί του. Η Ρεάλ είναι υπερδύναμη στην Ευρώπη. Όταν έχασαν τον Γκαρούμπα στον ημιτελικό, δεν έπεσαν».

Από την πολιτική σκηνή της χώρας, το «παρών» στον τελικό θα δώσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας, ενώ δίπλα στον μπασκετικό Ολυμπιακό είναι και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.