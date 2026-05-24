Euroleague - Final Four 2026: Σε εξέλιξη η τρίτη περίοδος Ολυμπιακού - Ρεάλ

Τη σημασία της συστηματικής επένδυσης σε έργα αθλητισμού και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, από τον χώρο της Fan Zone, στο Ζάππειο.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του EuroLeague, ο περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε τη Fan Zone που έχει διαμορφωθεί μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου χιλιάδες επισκέπτες βιώνουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και τις αξίες του αυθεντικού fair play.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 36 τ.μ., το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, χάρις στο ειδικά διαμορφωμένο glass floor που διαθέτει, αντίστοιχο με αυτό του Telekom Center Athens όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Final Four. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση και απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία.

Ο περιφερειάρχης παρακολούθησε σειρά δράσεων που είχε ετοιμάσει η Οργανωτική Επιτροπή του EuroLeague Final Four Athens 2026 στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, με τη συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών, μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, καθώς και βετεράνων του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης». Μάλιστα με μια συμβολική κίνηση έδωσε το τζάμπολ στον φιλικό αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Κωφών και την ομάδα βετεράνων καλαθοσφαιριστών.

Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, απένειμε αναμνηστικά μετάλλια, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα υπέρ της συμπερίληψης, της ισότητας και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό. Μετάλλια απένειμε επίσης και ο εκτελεστικός διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής EuroLeague Final Four Athens 2026, Γιώργος Μαυρίκης.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο ERTnews, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

«Ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο ισχυρούς και ουσιαστικούς πυλώνες συνοχής και προοπτικής για την κοινωνία. Είναι η θετική διέξοδος που έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, και συνδέεται άμεσα με το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Η Αττική φιλοξενεί για ακόμη μία φορά μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σύγχρονου μητροπολιτικού κέντρου.

Μέχρι στιγμής, όλα εξελίσσονται άρτια στο EuroLeague Final Four Athens 2026 και ευχόμαστε απόψε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο για την ελληνική ομάδα και ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και θέλω να συγχαρώ τόσο τον πρόεδρό της Δημήτρη Φραγκάκη και πρόεδρο της "Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.", του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας, όσο και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση. Θερμές ευχαριστίες, φυσικά, και στην Euroleague και τον πρόεδρό της Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, έτσι ώστε όλοι να μπορούμε σήμερα να βρισκόμαστε εδώ».

Αναφερόμενος στη μαζική προσέλευση του κόσμου στη Fan Zone από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της και στο περίπτερο της Περιφέρειας, υπογράμμισε:

«Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνει ότι η Αττική, η Ελλάδα, αγαπούν βαθιά το μπάσκετ και τον αθλητισμό. Παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες που υπήρξαν, όπως για παράδειγμα οι χθεσινές άστατες καιρικές συνθήκες, η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από ποιοτικές διεξόδους, από στιγμές χαράς και συλλογικότητας - και αυτό ακριβώς προσφέρει μια διοργάνωση σαν αυτή.

Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι και το μήνυμα που περνάμε στη νέα γενιά, ότι ο αθλητισμός ενώνει, και δεν διχάζει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είδαμε σήμερα φιλάθλους από όλες τις ομάδες να βρίσκονται εδώ και να διασκεδάζουν, μακριά από τοξικότητες και αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του "ευ αγωνίζεσθαι" και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε ως Περιφέρεια και ως χώρα».

Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε τη σημασία των μεγάλων διοργανώσεων για τη διεθνή προβολή της Αττικής, υπογραμμίζοντας:

«Η συμμετοχή μας σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως το EuroLeague Final Four Athens 2026, καθώς και άλλα μεγάλα αθλητικά events που η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει κάθε χρόνο, όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas, ενισχύουν την παγκόσμια εικόνα της περιοχής μας. Μαζί με τον ΣΕΓΑΣ, τρέχουμε εδώ και δύο χρόνια ένα πολύ μεγάλο project, την αναβάθμιση της Μαραθώνιας Διαδρομής και, όπως πρόσφατα ανακοινώσαμε, το 2030 φιλοδοξούμε ο Μαραθώνιος να επιστρέψει στο "σπίτι" του και το 1ο πρώτο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου της World Athletics, να γίνει στην Αθήνα. Δεκάδες διεθνή δίκτυα μεταδίδουν και θα μεταδίδουν εικόνες από την Αττική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τουριστική της ανάπτυξη.

Η Αττική αλλάζει, γίνονται σημαντικές επενδύσεις, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω το νέο μας Μητροπολιτικό Πάρκο "Αέναον" που πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, το πολύ σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του Πάρκου του Φλοίσβου που ξεκινάμε επίσης τους επόμενους μήνες και το Tae Kwo Do - που μετά την παραχώρησή του στην Περιφέρεια Αττικής - μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικό εκθεσιακό, συναυλιακό και πολιτιστικό κέντρο. Όλα αυτά εντάσσονται σε μία ενιαία στρατηγική που υλοποιείται μέρα με τη μέρα, με στενά χρονοδιαγράμματα και έναν πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε και στο δυναμικό rebranding στις διεθνείς αγορές σε συνεργασία με τους εταίρους μας στον τουρισμό και τον ΣΕΤΕ, με την μετεξέλιξη του "Attica" σε "The Greater Athens Region". Η Αθήνα είναι το τοπόσημο, η Αθήνα είναι το στοίχημα. Η Αθήνα όμως δεν είναι μόνο το κέντρο του Δήμου Αθηναίων, είναι και όλες οι υπόλοιπες γειτονιές. Και εμείς προσπαθούμε να "παντρέψουμε" τα πολιτιστικά τοπόσημα με τις τουριστικές διαδρομές, τον οινικό τουρισμό, τη γευσιγνωσία και όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε μία ενιαία στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εξάλλου, όσον αφορά στον τουρισμό, το σημαντικό είναι να βλέπουμε πίσω από τις εξαιρετικές επιδόσεις, πίσω από τα εξαιρετικά νούμερα, και να εστιάζουμε στο τι σημαίνουν αυτά στην πράξη για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες».