Euroleague - Final Four 2026: Σε εξέλιξη η τρίτη περίοδος Ολυμπιακού - Ρεάλ

Η ώρα της προσμονής για τον Ολυμπιακό τελείωσε και οι πειραιώτες θα τα δώσουν όλα για να σηκώσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Τελικός Euroleague λοιπόν, με το Τ - Center να παίρνει φωτιά.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη regular season στην 3η θέση (24-14), και στα πλέι οφ έκανε το 3-1 απέναντι στην 6η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον ημιτελικό νίκησε την ομάδα ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, αλλά πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι θα πάρουν θέση στο τζάμπολ «πληγωμένοι» στη θέση «5». Τρεις σέντερ τους είναι τραυματίες.
Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολλα το φαβορί για τον τίτλο, ενώ αγωνίζεται στη χώρα του και στην πόλη του, όχι όμως στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ολοκληρωτικό μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση και οι 90,7 πόντοι μέσο όρο που σημείωνε μέχρι τον ημιτελικό με τη Φενέρ τον τοποθετούσαν στην πρώτη θέση του πίνακα παραγωγικότητας αυτή τη σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει «όπλα» και στις πέντε θέσεις σε βασικούς και παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως διαθέτει τρεις... ισάξιες πεντάδες.
54-53 με πολύ γρήγορο ρυθμό22:15:21
Πολύ ένταση και γρήγορο παιχνίδι.
54-50 στο 6:05 της Γ' Περιόδου22:13:48
Ένταση μεταξύ Καμπάσο και ΜακΚίσικ και από μια τεχνική ποινή.
Σκαριόλο22:03:21
«Είμαι πολυ ευχαριστημένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά δώσαμε περισσότερο χώρο στον Φουρνιέ».
Μπαρτζώκας22:02:54
«Έχουμε 8 ασίστ και 8 λάθη. Χρειάζεται περισσότερη ενέργεια στο παρκέ»
Τα στατιστικά στο Ημίχρονο21:56:52
Ολυμπιακός: 11/19 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 7/9 βολές, 19 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 6 επιθετικά), 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 8 λάθη, 1 μπλοκ
Ρεάλ: 10/16 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 10 ριμπάουντ (όλα αμυντικά), 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη, 2 μπλοκ.
46-44 στο Hμίχρονο21:50:02
Με τον Φουρνιέ να παίρνει «φωτιά» ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο ημίχρονο με 46-44.
44-44, 23,4'' πριν το ημίχρονο21:46:53
Πολύ δυνατό παιχνίδι. Φανταστικό παιχνίδι από τον Φουρνιέ.
Η ισοφάριση - Βίντεο21:44:41
38-36 Μπροστά ο Ολυμπιακός21:42:13
Μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, με τον Φουρνιέ να τα δίνει όλα και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ.
Στα 7 λάθη ο Ολυμπιακός21:38:53
31-33 το σκορ στο 4.20
«Φρένο» από τον Σκαριόλο21:33:45
Στους 4 η διαφορά και timeout από τον Σκαριόλο.
25-29 στο 13'21:32:18
Κορυφαίος ο Πίτερς μείωσε και άλλο τη διαφορά.
Β' Περίοδος21:27:39
Στους 10 πόντους η διαφορά. 19-29
Τέλος Α' περιόδου 19-2621:24:34
Δεν έχει βρει τα πατήματά του ο Ολυμπιακός. Α' περίοδος 19-26.
Τα λάθη21:23:29
5 τα λάθη για τον Ολυμπιακό, 1 για την Ρεάλ.
17-26 στο 1:11 της Α' περιόδου21:22:36
Συνεχίζονται τα προβλήματα στην επίθεση για τον Ολυμπιακό
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γήπεδο21:20:31
Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιώργος Λάνθιμος21:18:48
Η πίεση του Ολυμπιακού αποδίδει καρπούς21:15:12
Στο 11-15 το σκορ στο 4:36 της πρώτης περιόδου.
Πρόβλημα στην επίθεση για τον Ολυμπιακό21:11:57
Κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 3-12 το σκορ στο 6:15.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Και τώρα ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό21:02:36
Ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό η πρώτη μπάλα.
Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού στο γήπεδο20:48:34
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο γήπεδο20:44:21
Και ο Πρίντεζης στο γήπεδο20:32:43
Κικίλιας - Μπαλατσινού στο γήπεδο20:26:45
Γκάλης: Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα20:24:18
«Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά» είπε ο Νίκος Γκάλης.
Δηλώσεις Παναγιώτη Αγγελόπουλου20:19:49
«Ψυχραιμία, είναι 40 λεπτά. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς τον αντίπαλό σου. Η Ρεάλ έχει καλούς παίκτες».
Το ρεπορτάζ του Star μέσα από το γήπεδο20:17:48
Οι Ισπανοί φίλαθλοι - 800 στο σύνολο20:14:50
Περίπου 600 είναι οι φίλοι της Ρεάλ που βρίσκονται στο γήπεδο. 200 της Βαλένθια που έμειναν για να δουν τον τελικό.
Αποδοκιμασίες σε Χεζόνια20:08:42
9 συλλήψεις έξω από το γήπεδο20:04:21
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 9 συλλήψεις στη ζώνη Γ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι ασφαλείας στους φιλάθλους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι επτά από τις συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία αφορά κατοχή καπνογόνου και μία ακόμη αντίσταση κατά των Αρχών.
Παράλληλα, προσήχθησαν επτά φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας ή παράκαμψης των διαδικασιών ελέγχου.
4.000 αστυνομικοί επί ποδός.
Για ζέσταμα οι παίκτες20:02:22
Πρώτος στο γήπεδο ο Μιλουτίνοφ19:59:16
Δείτε εικόνες μέσα από το γήπεδο19:50:04
Πριν από λίγο. Εικόνες του Dnews μέσα από το γήπεδο
Η εντυπωσιακή μπλούζα του Σάσα Βεζένκοφ...19:38:09
... με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε πρώτο πλάνο
Η αισιόδοξη πρόβλεψη του Μιχάλη Μουρούτσου19:34:51
Στα... κόκκινα και ο παλμός19:33:41
Νέα στιγμιότυπα μέσα από το γήπεδο19:23:14
Οι φίλοι του Ολυμπιακού σε ρυθμό τελικού19:21:04
Τώρα μέσα από το Τ-Center
Άφιξη Ολυμπιακού19:09:52
Οι πρώτες εικόνες
Ένταση και συλλήψεις19:05:58
Μικρή ένταση πριν από λίγο έξω από γήπεδο. Έγιναν 6 συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών και για ένα καπνογόνο.
Οι συλλύψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων έξω από το T-Center.
Χωρίς αλλαγές η δωδεκάδα του Ολυμπιακού18:59:07
Οι 12 του Μπαρτζώκα που θα διεκδικήσουν στο Telekom Center Athens το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία των ερυθρολεύκων είναι οι:
Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Πειραιάς: Στήνουν εξέδρα για τα επινίκεια και την απονομή18:49:25
Η μηχανοκίνητη πορεία18:46:16
Ερυθρόλευκο ποτάμι από το ΣΕΦ στο T-Center
Η 12αδα της Ρεάλ18:41:44
Έγινε γνωστή και η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τον τεχνικόι των «μερένχες», Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών. Να θυμίσουμε ότι ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ.
Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον προχθεσινό αγώνα με τη Βαλένθια.
Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Λάιλς, Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ, Προσίντα.
Κατά χιλιάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού φτάνουν στο T-Center18:28:30
18.000 φίλοι του Ολυμπιακού φτάνουν στο T-Center Athens.
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μπορεί να φιλοξενεί με μεγάλη επιτυχία κορυφαία αθλητικά γεγονότα18:25:04
Τη σημασία της συστηματικής επένδυσης σε έργα αθλητισμού και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, από τον χώρο της Fan Zone, στο Ζάππειο.
Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του EuroLeague, ο περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε τη Fan Zone που έχει διαμορφωθεί μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου χιλιάδες επισκέπτες βιώνουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και τις αξίες του αυθεντικού fair play.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 36 τ.μ., το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, χάρις στο ειδικά διαμορφωμένο glass floor που διαθέτει, αντίστοιχο με αυτό του Telekom Center Athens όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Final Four. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση και απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία.
Ο περιφερειάρχης παρακολούθησε σειρά δράσεων που είχε ετοιμάσει η Οργανωτική Επιτροπή του EuroLeague Final Four Athens 2026 στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, με τη συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών, μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, καθώς και βετεράνων του ΕΚΑ Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης». Μάλιστα με μια συμβολική κίνηση έδωσε το τζάμπολ στον φιλικό αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Κωφών και την ομάδα βετεράνων καλαθοσφαιριστών.
Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, απένειμε αναμνηστικά μετάλλια, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα υπέρ της συμπερίληψης, της ισότητας και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό. Μετάλλια απένειμε επίσης και ο εκτελεστικός διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής EuroLeague Final Four Athens 2026, Γιώργος Μαυρίκης.
Παραχωρώντας συνέντευξη στο ERTnews, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.
«Ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο ισχυρούς και ουσιαστικούς πυλώνες συνοχής και προοπτικής για την κοινωνία. Είναι η θετική διέξοδος που έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, και συνδέεται άμεσα με το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Η Αττική φιλοξενεί για ακόμη μία φορά μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σύγχρονου μητροπολιτικού κέντρου.
Μέχρι στιγμής, όλα εξελίσσονται άρτια στο EuroLeague Final Four Athens 2026 και ευχόμαστε απόψε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο για την ελληνική ομάδα και ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και θέλω να συγχαρώ τόσο τον πρόεδρό της Δημήτρη Φραγκάκη και πρόεδρο της "Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.", του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας, όσο και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση. Θερμές ευχαριστίες, φυσικά, και στην Euroleague και τον πρόεδρό της Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, έτσι ώστε όλοι να μπορούμε σήμερα να βρισκόμαστε εδώ».
Αναφερόμενος στη μαζική προσέλευση του κόσμου στη Fan Zone από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της και στο περίπτερο της Περιφέρειας, υπογράμμισε:
«Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνει ότι η Αττική, η Ελλάδα, αγαπούν βαθιά το μπάσκετ και τον αθλητισμό. Παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες που υπήρξαν, όπως για παράδειγμα οι χθεσινές άστατες καιρικές συνθήκες, η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από ποιοτικές διεξόδους, από στιγμές χαράς και συλλογικότητας - και αυτό ακριβώς προσφέρει μια διοργάνωση σαν αυτή.
Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι και το μήνυμα που περνάμε στη νέα γενιά, ότι ο αθλητισμός ενώνει, και δεν διχάζει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είδαμε σήμερα φιλάθλους από όλες τις ομάδες να βρίσκονται εδώ και να διασκεδάζουν, μακριά από τοξικότητες και αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του "ευ αγωνίζεσθαι" και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε ως Περιφέρεια και ως χώρα».
Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε τη σημασία των μεγάλων διοργανώσεων για τη διεθνή προβολή της Αττικής, υπογραμμίζοντας:
«Η συμμετοχή μας σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως το EuroLeague Final Four Athens 2026, καθώς και άλλα μεγάλα αθλητικά events που η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει κάθε χρόνο, όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas, ενισχύουν την παγκόσμια εικόνα της περιοχής μας. Μαζί με τον ΣΕΓΑΣ, τρέχουμε εδώ και δύο χρόνια ένα πολύ μεγάλο project, την αναβάθμιση της Μαραθώνιας Διαδρομής και, όπως πρόσφατα ανακοινώσαμε, το 2030 φιλοδοξούμε ο Μαραθώνιος να επιστρέψει στο "σπίτι" του και το 1ο πρώτο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου της World Athletics, να γίνει στην Αθήνα. Δεκάδες διεθνή δίκτυα μεταδίδουν και θα μεταδίδουν εικόνες από την Αττική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τουριστική της ανάπτυξη.
Η Αττική αλλάζει, γίνονται σημαντικές επενδύσεις, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω το νέο μας Μητροπολιτικό Πάρκο "Αέναον" που πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, το πολύ σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του Πάρκου του Φλοίσβου που ξεκινάμε επίσης τους επόμενους μήνες και το Tae Kwo Do - που μετά την παραχώρησή του στην Περιφέρεια Αττικής - μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικό εκθεσιακό, συναυλιακό και πολιτιστικό κέντρο. Όλα αυτά εντάσσονται σε μία ενιαία στρατηγική που υλοποιείται μέρα με τη μέρα, με στενά χρονοδιαγράμματα και έναν πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε και στο δυναμικό rebranding στις διεθνείς αγορές σε συνεργασία με τους εταίρους μας στον τουρισμό και τον ΣΕΤΕ, με την μετεξέλιξη του "Attica" σε "The Greater Athens Region". Η Αθήνα είναι το τοπόσημο, η Αθήνα είναι το στοίχημα. Η Αθήνα όμως δεν είναι μόνο το κέντρο του Δήμου Αθηναίων, είναι και όλες οι υπόλοιπες γειτονιές. Και εμείς προσπαθούμε να "παντρέψουμε" τα πολιτιστικά τοπόσημα με τις τουριστικές διαδρομές, τον οινικό τουρισμό, τη γευσιγνωσία και όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε μία ενιαία στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα.
Εξάλλου, όσον αφορά στον τουρισμό, το σημαντικό είναι να βλέπουμε πίσω από τις εξαιρετικές επιδόσεις, πίσω από τα εξαιρετικά νούμερα, και να εστιάζουμε στο τι σημαίνουν αυτά στην πράξη για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες».
Η ανάρτηση της Euroleague για τους δύο προπονητές18:15:40
«Τους δώσαμε 6.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν»18:13:41
Απάτες με αγοραπωλησίες εισιτηρίων για το Final Four στην Αθήνα - «Τους δώσαμε 6.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν». Δείτε το ρεπορτάζ.
Αλλαγές στη λειτουργία του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Φάληρο»18:11:36
Το ρεπορτάζ για τη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό του final four στη Euroleague.
Oι 4 φορές που Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πάλι στον τελικό της Euroleague18:09:52
Και οι φίλοι της Ρεάλ προς το γήπεδο18:08:37
Οι πρώτες εικόνες με την συγκέντρωση και την μεταφορά των φίλων της Ρεάλ:
Οδηγίες - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις18:07:32
Σύμφωνα με τις οδηγίες:
- Ανοιχτές οι πύλες του ΟΑΚΑ από τις 15:00, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.
- Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με αναχώρηση στις 18:00 προς το ΟΑΚΑ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
- Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.
- Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά με έγκυρο, προσωποποιημένο εισιτήριο και επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αυξημένα μέτρα τροχαίας, προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά των εγκαταστάσεων.
Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά βίας ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης διαδικασιών θα αντιμετωπιστεί άμεσα από τις αρχές.
Η ΕΛΑΣ, στη νέα ανακοίνωσή της, αναφέρει πως «ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.
Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.
Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».
Η ώρα του Ολυμπιακού έφτασε18:05:46
Κυρίες και κύριοι η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού έφτασε και δεν είναι άλλη από το να σηκώσει την 4η ευρωπαϊκή κούπα. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.
