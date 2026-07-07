Η Μύκονος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση μαζί με τον Ηρακλή.

Η Μύκονος συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά την πρώτη της συμμετοχή στη Stoiximan GBL εξασφάλισε και την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία στην ιστορία της.

Η ομάδα των Κυκλάδων θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup*τη νέα αγωνιστική περίοδο, σημειώνοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία.

Η Μύκονος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση μαζί με τον Ηρακλή, με τις δύο ομάδες να συμμετέχουν στο FIBA Europe Cup της νέας σεζόν.

Η κλήρωση για τα προκριματικά και τη φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, όταν η ομάδα θα μάθει τους πρώτους ευρωπαϊκούς αντιπάλους της.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Η Μύκονος γράφει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου και του νησιού!

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Η σεζόν 2026-27 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων των Μυκονιατών, καθώς η ομάδα μας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εξασφαλίζοντας την απευθείας παρουσία της στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά για ολόκληρη τη Μύκονο. Μια στιγμή που σηματοδοτεί την κορύφωση μιας διαδρομής γεμάτης προσπάθεια, πίστη, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Η Μύκονος κατακτά ένα ιστορικό ορόσημο και οδηγεί το νησί σε μια πρωτόγνωρη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η ιστορική ευρωπαϊκή παρουσία της Μυκόνου έρχεται ως συνέχεια μιας εντυπωσιακής πορείας. Μετά την παρθενική συμμετοχή της στη Stoiximan GBL, την περσινή αγωνιστική περίοδο, η ομάδα μας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλότερες απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs του πρωταθλήματος, αλλά και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αυτές οι επιτυχίες αποτελούν την επιβράβευση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε με όραμα και φιλοδοξία: να φέρει τη Μύκονο στο επίκεντρο του ελληνικού και πλέον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup 2026-27 αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά, το όνομα της Μυκόνου θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκά γήπεδα, εκπροσωπώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά νησιά παγκοσμίως».