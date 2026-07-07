«Εντελώς απαράδεκτες» οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες, υπογράμμισε ο ίδιος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Νωρίτερα, τρία τάνκερ ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη.

Παρά την πρόσφατη κλιμάκωση, οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν, επεσήμανε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Κατάρ κατηγορεί το Ιράν για επίθεση σε πλοίο

Οι επιθέσεις και η απάντηση των ΗΠΑ απειλούν να κλονίσουν την εύθραυστη συμφωνία- πλαίσιο με την Τεχεράνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω αντίποινα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, το Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στην Ντόχα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία, μετά την επίθεση εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Το εμιράτο κατηγορεί την Τεχεράνη για την επίθεση.

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι παρέδωσε διπλωματική διακοίνωση στον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, να αποφύγει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό» ζητώντας ταυτόχρονα «εξηγήσεις για την επίθεση αυτήν».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας επίσης καταδίκασε την επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει αμέσως «πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα» και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters