Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται των προσπαθειών συγκρότησης ενός συνασπισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν περίπου 12 χώρες, ο οποίος θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ αφού αποκλιμακωθεί η ένταση ή επιλυθεί η σύγκρουση

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν σήμερα με ομολόγους τους των χωρών του Κόλπου για να συζητήσουν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού την οποία είχε αποκλείσει το Ιράν στη διάρκεια του πολέμου.

Στη συνάντηση αυτή, που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, θα πάρουν μέρος υπουργοί από το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ, στο οποίο η κυκλοφορία των πλοίων έχει αποκατασταθεί μόνο εν μέρει παρά το πρωτόκολλο συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν.

Από την πλευρά του ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό.

«Στην περιοχή του Κόλπου το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν άμεσα στόχοι ιρανικών επιθέσεων αυτή την άνοιξη», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό πριν τη συνάντηση. «Η σταθερότητά τους και η δική μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το Στενό του Ορμούζ, όσο κρίσιμης σημασίας κι αν είναι αυτό για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Τραμπ επικρίνει το ΝΑΤΟ

Το Ιράν απέκλεισε το Στενό του Ορμούζ μετά τα αμερικανοϊσραηλιά πλήγματα εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά την προκαταρκτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον στα μέσα Ιουνίου οι διελεύσεις από το Στενό παραμένουν δύσκολες, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, το κόστος αποστολής και προκαλώντας πίεση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται αργότερα σήμερα στην Άγκυρα, έχει επικρίνει επανειλημμένα τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στις προσπάθειες επαναλειτουργίας της πλωτής οδού.

Παρίσι και Λονδίνο ελπίζουν σε κοινή αποστολή στον κόλπο του Ομάν

Από την πλευρά τους οι ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν ότι δεν θέλουν να συρθούν στον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ χωρίς τις συμβουλευθεί, αλλά δηλώνουν έτοιμες να συνδράμουν στην εγγύηση της ασφάλειας του Στενού μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται των προσπαθειών συγκρότησης ενός συνασπισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν περίπου 12 χώρες, ο οποίος θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ αφού αποκλιμακωθεί η ένταση ή επιλυθεί η σύγκρουση, αν και οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία θα απαιτούσε τελικά τη συναίνεση του Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ξένη παρουσία στην περιοχή και την προηγούμενη εβδομάδα απέρριψε δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος υπονόησε ότι η αποστολή αυτή θα προχωρήσει.

Διπλωμάτες λένε ότι το Παρίσι και το Λονδίνο ελπίζουν να ανακοινώσουν τις επόμενες ημέρες μια αρχική αποστολή στον Κόλπο του Ομάν, γειτονική θαλάσσια οδό που συνδέει την Αραβική Θάλασσα με το Στενό του Ορμούζ.

«Το Σουλτανάτο του Ομάν έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με τη Βρετανία και τη Γαλλία για να διασφαλίσει ότι τα χωρικά του ύδατα είναι ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα», ανέφερε κοινή ανακοίνωση της Βρετανίας και της Γαλλίας που εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου.