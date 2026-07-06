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Το βίντεο από όταν οι τέσσερις ερμηνεύτριες ένωσαν τις φωνές τους στα βραβεία Αρίων το 2004 προς τιμήν του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Μία αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media την Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η ερμηνεύτρια μέσω της σχετικής δημοσίευσης, ταξίδεψε στο μακρινό 2004, όπου είχε τραγουδήσει μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, τη Χάρις Αλεξίου και την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο αφιέρωμα του Γρηγόρη Μπιθικώτση, στα Βραβεία Αρίων.

Οι τέσσερις καλλιτέχνιδες είχαν ενώσει τις φωνές τους υπό τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο τραγούδι «Φτωχολογιά» που είχε ερμηνεύσει αρχικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

«Βουτιά στο 2004 … μα τι ωραία!!!……. Ένα τραγούδι στο αφιέρωμα του Μέγιστου Γρηγόρη Μπιθικώτση στα βραβεία Αρίων . Μουσική :Σταύρος Ξαρχάκος -στίχοι Λευτέρης Παπαδόπουλος 30/3/2004», έγραψε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

{https://www.instagram.com/p/Dac0OdeA-KN/?hl=el}

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Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το 2004, κατά τη διάρκεια απονομής των 3ων Μουσικών Βραβείων Αρίων τιμήθηκε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Για το συγκεκριμένο σκοπό, η Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Ελευθερία Αρβανιτάκη ηχογράφησαν και ερμήνευσαν το τραγούδι «Φτωχολογιά» προς τιμήν του Μπιθικώτση.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, στις 7 Απριλίου του 2005, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.