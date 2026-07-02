Η Νίκη Λυμπεράκη «ταξιδεύει» στη ζωή της Δήμητρας Γαλάνη.

Με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη ολοκληρώνει τον κύκλο της η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;». Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 17:20, η Νίκη Λυμπεράκη ακολουθεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, σε μια διαδρομή γεμάτη πρόσωπα, τόπους και μουσικές που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία της.

Η διαδρομή ξεκινά από την Ελληνορώσων, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Δήμητρα Γαλάνη. Εκεί, κάποτε απλώνονταν λιβάδια γύρω από το σπίτι της – εικόνες που επιστρέφουν ακόμα στα όνειρά της.

Η δημιουργός μιλά για τις αποφάσεις που καθόρισαν την καλλιτεχνική της ταυτότητα, εξηγώντας πώς κατάφερε -σε μια πορεία πολλών δεκαετιών- να μην μπει σε καλούπια και να κάνει επιλογές που συχνά αιφνιδίαζαν, όπως η φωτογράφισή της για το περιοδικό «Playboy».

Επόμενος σταθμός το Κολωνάκι, εκεί όπου άκουσε για πρώτη φορά τον Μάνο Χατζιδάκι να παίζει πιάνο - μια στιγμή που έμελλε να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της.

Η βόλτα συνεχίζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου η Δήμητρα Γαλάνη συναντά τον επί 18 χρόνια στενό συνεργάτη της, μουσικό, παραγωγό και ιδρυτικό μέλος των Planet of Zeus, Σεραφείμ Γιαννακόπουλο.

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Με χιούμορ, συγκίνηση και αμοιβαία εκτίμηση θυμούνται τη γνωριμία τους, την αρχή της συνεργασίας τους και όσα διαμόρφωσαν τη δημιουργική τους σχέση.

Τη συζήτηση διακόπτει η απρόσμενη εμφάνιση του συνθέτη και σολίστ του πιάνου, Γιώργου Χατζηνάσιου. Οι δυο τους ανατρέχουν στις σημαντικές στιγμές της κοινής τους πορείας και θυμούνται τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=r84eghOUTQI}

Στο Θέατρο Παλλάς, η Δήμητρα Γαλάνη συναντά την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση οι καλλιτέχνιδες μιλούν για την αξία της γενναιοδωρίας, της τόλμης και της αντοχής απέναντι στη ματαιοδοξία αλλά και για τη βαθιά φιλία που τις ενώνει εδώ και χρόνια.

Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματος, ο Κωνσταντίνος Βήτα - στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση από το 2003 - μιλά για τη συνεργασία του με τη Δήμητρα Γαλάνη, στον δίσκο «ΜΕΤΑ-».

Η εκπομπή ολοκληρώνεται με τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος μιλά για τη σχέση του με τη Δήμητρα Γαλάνη, τη μοναδικότητα της φωνής της -την οποία χαρακτηρίζει «δώρο των θεών»- και κυρίως για τη σπουδαιότητά της όχι μόνο ως ερμηνεύτριας, αλλά ως μουσικού που εξακολουθεί να εμπνέει και να διαμορφώνει το ελληνικό τραγούδι.