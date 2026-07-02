Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Άννα Βίσση μέχρι να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της φαίνεται ότι βρίσκεται η Άννα Βίσση, καθώς ετοιμάζει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η ελληνίδα ερμηνεύτρια, τον Σεπτέμβριο του 2026, αναμένεται να παραχωρήσει ένα φαντασμαγορικό show στη μεγαλύτερη σκηνή της χώρας και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, αποσκοπεί στο να συνεργαστεί με ονόματα και καταξιωμένους στο είδος τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα επιμεληθούν την τελική εμφάνισή της.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Λονδίνο για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συναντήσεις με τους συνεργάτες της, και ένας εξ’ αυτών είναι ο σκηνοθέτης της Adele.

Σε ανάρτηση που έκανε η ίδια το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, απεικονίζεται να ανεβαίνει σε ανυψωτικό γερανό, πιθανά για να παρακολουθήσει τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο ΟΑΚΑ.

Φορώντας κράνος και ειδική ζώνη ασφαλείας, ακούγεται να λέει όσο ανεβαίνει: «Για τη μαμά μου».

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Οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 23 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», αναφέρουν ότι η Άννα Βίσση θα ανέβει σε περιστρεφόμενη πίστα 360 μοιρών, με δεκάδες drones να καταγράφουν και να απαθανατίζουν κάθε στιγμή της συναυλίας.