Η νέα ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της και τον γιο της.

Με μία από τις πιο τρυφερές αναρτήσεις επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου, η Αλεξάνδρα Νίκα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή επιχειρηματίας, πριν από περίπου έναν μήνα έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, φέρνοντας στη ζωή την κόρη της και έκτοτε, έχει μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα στο πλευρό της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε φωτογραφίες, κάνοντας τον απολογισμό του Ιουνίου.

Σε ορισμένες από αυτές απεικονίζεται η ίδια να κρατά στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της, ενώ σε άλλες την απαθανατίζει δίπλα στο μεγάλο της γιο, τον Βασίλη.

Στην τρυφερή λεζάντα που έγραψε σημείωσε χαρακτηριστικά: «Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη… Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα».

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Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν γονείς για δεύτερη φορά στις 8 Ιουνίου του 2026, ενώ τον Νοέμβριο του 2024, απέκτησαν τον πρώτο τους γιο.

Ο μικρός Βασίλης, πήρε το όνομα του παππού του, του μπαμπά του τραγουδιστή, ενώ στη μικρή φαίνεται ότι θα χαρίσουν το όνομα Μιράντα, όπως λέγεται και η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα.