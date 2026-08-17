Ματίνα Παγώνη και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σε έξαρση είναι τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην Αττική.

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη στην χώρα μας έχουμε, από την αρχή της σεζόν, περίπου 125 κρούσματα με αρκετούς διασωληνωμένους.

«Έχουμε αρκετά περιστατικά στα νότια προάστια» είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και συνέχισε: «Το 1% είναι όσοι νοσηλεύονται με εγκεφαλιτιδα και μηνιγγίτιδα, και είναι όσοι είναι άνω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα».

Τι πρέπει να κάνουμε: «Για τα μωρά να βάζουμε τις κουνουπιέρες ακόμη και όταν είναι σε εξωτερικούς χώρους. Οι μεγαλύτεροι να φοράνε το βράδυ παντελόνια και μπλούζες με μακριά μανίκια» σημείωσε η Ματίνα Παγώνη.

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«Χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή από όλους μας» υπογράμμισε επίσης και τόνισε ότι η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται έως τις 15 με 20 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι το 70% των κρουσμάτων είναι στην Αττική.

«Τα βαριά περιστατικά εντοπίζονται στους δήμους:

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Αγίας Παρασκευής και

Σπάτα, Μαρκόπουλο, Παλλήνης.

Δυστυχώς έχουμε 9 θανάτους, αλλά σημειώστε ότι 8 στους 10 δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι. Μόλις 1 στα 150 άτομα εμφανίζουν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα» υπογράμμισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας.

Αναλυτικά όσα είπε η κ. Ψαλτοπούλου

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Μέτρα προφύλαξης από τον ΕΟΔΥ

O ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

Χρησιμοποιείτε

εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, καθώς εκεί αφήνουν τα αβγά τους τα κουνούπια.

Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές).

Συγκεκριμένα:

Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια,

καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Σε κάθε περίοδο μετάδοσης, με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας και το κοινό, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες θεσμικά εκτελούν τα προγράμματα ελέγχου των κουνουπιών. Οι συνιστώμενες δράσεις πρόληψης και απόκρισης περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει σκοπό την προτυποποιημένη εφαρμογή δράσεων για τη διαχείριση και μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, βάσει εκτίμησης κινδύνου σε κάθε περιοχή. Ειδική διατομεακή Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας εκτιμά -σε πραγματικό χρόνο- όλα τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα και προβαίνει άμεσα σε εκτίμηση κινδύνου και ορισμό των «επηρεαζόμενων» περιοχών και περιοχών «υψηλού κινδύνου» (όπου λαμβάνονται και μέτρα για την ασφάλεια του αίματος).

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο Δήμου) από τις επικαιροποιημένες εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ σε εβδομαδιαία βάση, καθόλη την περίοδο μετάδοσης του ιού.