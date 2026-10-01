«Περισσότερο Τσίπρας», ολοκλήρωση οργανωτικής δομής και περιοδείες οι τρεις προτεραιότητες στην ΕΛΑΣ το επόμενο διάστημα.

Αποφασισμένος να βγει ο ίδιος μπροστά, ώστε να δώσει στην ΕΛΑΣ την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται πριν την τελική ευθεία για τις κάλπες, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης -που έχει ήδη πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του- σκοπεύει το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσει αρκετές στοχευμένες περιοδείες, τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια.

Τα τρία επόμενα βήματα

Σε τέσσερις μόλις μήνες, η ΕΛΑΣ κατάφερε να παρουσιάσει μια προγραμματική πρόταση εξουσίας, να «στήσει» το μεγαλύτερο μέρος του κομματικού της μηχανισμού και να «εγκατασταθεί» για τα καλά στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Η μικρή πτώση στις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου (από 0,5 ως 1,3%) μοιάζει περισσότερο με «ρύθμιση» της αρχικής καταγραφής και δεν ανησυχεί ιδιαίτερα κανέναν.

Πλέον, η Συμπαράταξη μπαίνει σε μια νέα φάση. Και ο βασικός στόχος θα είναι να κάνει μέχρι το τέλος του έτους ένα νέο δημοσκοπικό ξεπέταγμα. Γι αυτό, θα χρειαστούν τρία βήματα.

Πρώτο, η ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής σε επίπεδο δήμων και γειτονιών, που θα τονώσει την παρουσία της στην περιφέρεια. Δεύτερο, η ανάδειξη ακόμα περισσότερων νέων στελεχών που θα εκπροσωπεί το κόμμα δημόσια, συνδυαστικά με την παρουσία τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Και τρίτο, το «προσκλητήριο» συστράτευσης προς τους προοδευτικούς πολίτες - από το οποίο δεν εξαιρούνται και οι ενεργεία βουλευτές, με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από την έδρα τους.

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«Εξορμήσεις» Τσίπρα σε Αττική και περιφέρεια

Όλα αυτά είναι όντως στοχευμένες κινήσεις. Όμως, όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ΕΛΑΣ έχει ανάγκη από «περισσότερο Τσίπρα» - που κατά τα στελέχη της αποτελεί και το μεγαλύτερο «όπλο» της. Όπως φαίνεται από τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος να πάρει πάνω την επικοινωνία της.

Τη Δευτέρα, πήγε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Συμπαράταξης για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ακολούθησε επίσκεψη στην Ηλεία, συνάντηση με κτηνοτρόφους και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Olympia Forum». Και χθες, συνάντησε κατοίκους της Κυψέλης, που δεν γνωρίζουν πόσο ασφαλείς είναι πια στα σπίτια τους.

Και αυτά ήταν μόνο η αρχή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ετοιμάζει νέο γύρο εξορμήσεων. Αρχικά στην Αττική, καθώς την επόμενη εβδομάδα για κάνει τουλάχιστον τρεις παρεμβάσεις, ανάλογες με εκείνη της Κυψέλης. Αμέσως μετά, σειρά θα πάρει η περιφέρεια.

Αναμένεται να ακολουθηθεί το «μοντέλο της Ηλείας». Δηλαδή να συνοδεύεται από τον αρμόδιο τομεάρχη -στην Ηλεία ήταν ο Αγροτικής Πολιτικής, Θωμά Μόσχο- ανάλογα με το θέμα που επιθυμεί να αναδείξει σε κάθε επίσκεψη και όχι από κεντρικά στελέχη της ΕΛΑΣ που καλοβλέπουν συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες για να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στο κόμμα. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να συναντηθεί με τον νεοσύστατο τομέα Νεολαίας της Συμπαράταξης, αλλά και να πάρει μέρος σε κομματικές δραστηριότητες.