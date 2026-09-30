«Δεν αγγίζει τα υπερκέρδη. Δεν συγκρούεται με κανέναν ισχυρό. Δεν αλλάζει το μοντέλο που έχει οδηγήσει τις τιμές στα ύψη», αναφέρει ο Γιώργος Μπαλατσούκας για την πολιτική Μητσοτάκη.

Τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα παρουσίασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, με ανάρτησή του στα social media, ασκώντας παράλληλα κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.

Ο κ. Μπαλατσούκας υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στοχεύουν άμεσα στη μείωση των τιμών και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις τόσο στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων όσο και στη φορολογία.

Οι τέσσερις προτάσεις

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, όχι μόνο στα πρατήρια.

Έκτακτη φορολόγηση των νέων υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), μέχρι το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο της ΕΕ.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαλατσούκα, δύο από τις προτάσεις αυτές δεν θα είχαν δημοσιονομικό κόστος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

{https://www.facebook.com/pgbalatsoukas/posts/pfbid02ZHGZLnoGsWagBTKEK1zo6NgxTQhLoXxdQoqj3pboZZPt3WcqgBZcT8eVaZJsAy36l}

«Εκεί που εμείς λέμε “φορολογήστε τα υπερκέρδη”, εκείνος απαντά με ακόμη μεγαλύτερη κρατική επιδότηση, η οποία περνά μέσω των διυλιστηρίων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ο κ. Μπαλατσούκας υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβερνητική επιλογή δεν αντιμετωπίζει τα υπερκέρδη ούτε αλλάζει το μοντέλο που έχει οδηγήσει σε υψηλές τιμές στα καύσιμα.

«Εμείς ζητάμε να πληρώσουν τα υπερκέρδη την κρίση», αναφέρει, αντιπαραβάλλοντας τη συγκεκριμένη πρόταση με την κυβερνητική πολιτική των επιδοτήσεων.

Ο ίδιος καταλήγει υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων: από τη μία πλευρά η φορολόγηση των υπερκερδών και από την άλλη η συνέχιση των επιδοτήσεων προς το υφιστάμενο μοντέλο.