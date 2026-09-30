Το μήνυμα του Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε ότι είναι στο πλευρό της Μάντσεστερ Σίτι, μετά την απόφαση της Premier League ότι ο σύλλογος είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες περί παραβίασης των οικονομικών κανονισμών.

«Θέλω κάθε υποστηρικτής της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να ξέρει ότι είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ. Στήριζα, στηρίζω και πάντα θα στηρίζω τον σύλλογο, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκτες, το επιτελείο, τον Έντσο και εσάς, τους μοναδικούς μας υποστηρικτές», ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε ανακοίνωση.

«Θα είμαι σαφής: μαζί θα το ξεπεράσουμε αυτό. Σας αγαπώ όλους», τόνισε.

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Ο 55χρονος Καταλανός αποχώρησε από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από μια δεκαετία γεμάτη τίτλους. Οι πρώτες δύο σεζόν που υπήρξε προπονητής του συλλόγου είναι στην επίμαχη περίοδο των εννέα ετών κατά την οποία η Premier League κατέληξε ότι η Μάντσεστερ Σίτι παραβίαζε τους οικονομικούς κανονισμούς, με εικονικά συμβόλαια.

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Ο Γκουαρδιόλα διατηρεί στενή σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μάντσεστερ Σίτι, Φεράν Σοριάνο, τον άνθρωπο που τον πήγε στην Αγγλία, ενώ οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και στη Βαρκελώνη. Εξάλλου, κατά την αποχώρησή του ανακοινώθηκε ότι ο Καταλανός θα συνεχίσει ως παγκόσμιος πρεσβευτής της City Football Group.

Στο παρελθόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι πιστεύει τα όσα του είχαν πει οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, από το Άμπου Ντάμπι, όσο ήταν σε εξέλιξη η έρευνα. «Τους εμπιστεύομαι. Μίλησα μαζί τους και εμπιστεύομαι το πώς συμπεριφέρονται», είχε πει τον Μάιο.

Με πληροφορίες από Guardian