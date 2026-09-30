Οι καταγραφές στο μηχάνημα την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης προβληματίζουν.

Μια ένδειξη στο μηχάνημα κατά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας καθώς εξηγεί πολλά στοιχεία για την κλινική του εικόνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο MEGA, σε έγγραφο με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:14:10 όταν δηλαδή ο καλλιτέχνης υποβαλλόταν στη σχετική διαδικασία καταγράφεται όγκος πλάσματος 953 ml, ενώ ο όγκος αναπλήρωσης εμφανίζεται στα 243 ml. Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών ανέρχεται στα 710 ml. Το συγκεκριμένο εύρημα έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία και τις ενδείξεις που κατέγραφε το μηχάνημα.

Στο έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, βάρος ασθενούς 85 κιλά, όγκος αίματος 5,6 λίτρα, επιστρεφόμενος όγκος αίματος 0 ml, όγκος πλάσματος 953 ml, επιστρεφόμενος όγκος πλάσματος 0 ml και όγκος αναπλήρωσης 243 ml. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες μετρήσεις, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα, ωστόσο εκτίμησε ότι από τις ενδείξεις προκύπτει μια διαφορά περίπου 700 ml.

Ο ίδιος έθεσε ως πιθανό ενδεχόμενο την ύπαρξη προβλήματος στις ροές της εξωσωματικής κυκλοφορίας και ειδικότερα στην επιστροφή του αίματος. Όπως εξήγησε «ο νεκρός όγκος αίματος που λέμε, δηλαδή που είναι ο όγκος ο οποίος διακινείται μέσα από τις σωληνώσεις και το φίλτρο που γίνεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του αίματος, δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγάλος. Αυτό που υποψιάζομαι είναι μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ροές, δηλαδή στην επιστροφή γιατί το σύνηθες στην εξωσωματική κυκλοφορία αίματος είναι οι θρομβώσεις. Οπότε αυτό πρέπει να χτυπάει κάποιο alarm γιατί το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο, γιατί αλλιώς ο οργανισμός παθαίνει κάτι το οποίο λέμε ολιγαιμικό σοκ, δηλαδή σοκάρεται γιατί έχει ελλειμματική παροχή σε πολλά όργανα με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η οξυγόνωση, η πολυοργανική ανεπάρκεια και ένα σωρό άλλα επακόλουθα».

Η ακριβής ερμηνεία των μετρήσεων, καθώς και το εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με την εξέλιξη της υπόθεσης, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατρική και δικαστική διερεύνηση.

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