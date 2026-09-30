Ο δικηγόρος της 56χρονης έδωσε απαντήσεις για τα όσα την κατηγορούν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη και κρίσιμα δεδομένα να αναμένονται από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων και εκείνη της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία είχε καταθέσει για όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 56χρονη φέρεται να διαφοροποίησε σημαντικά ενώπιον του ανακριτή την αρχική κατάθεσή της στην Αστυνομία.

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Οι δηλώσεις του δικηγόρου της

Μιλώντας στο ΜEGA, ο δικηγόρος της 56χρονης Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε ότι η γιατρός δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για το σύνολο των γεγονότων που διερευνώνται στην υπόθεση, τονίζοντας ότι αναμένονται στοιχεία που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «δεν έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός, θα το δείτε» και παράλληλα αρνείται ότι η γιατρός χορήγησε αναισθησία στον τραγουδιστή κατά την πλασμαφαίρεση. «Αρνείται ότι έδωσε αναισθησία στον Μαζωνάκη. Θα φανεί αν κάνει σωστά την ιατρική πράξη» απάντησε επίμονα στις σχετικές ερωτήσεις που του τέθηκαν για την πελάτισσά του.

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«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται», δήλωσΕ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να κάνει τη θεραπεία; Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός, υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα δεν μπορώ να σας απαντήσω».

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Όσον αφορά τη 56χρονη γιατρό, ο δικηγόρος της είπε: «Είναι αυτή που κάνει την ιατρική πράξη. Αν το κάνει σωστά ή λάθος είναι αντικείμενο διερεύνησης. Αν την κάνει σωστά, δεν έχει ευθύνη για το αποτέλεσμα. Αν δεν την κάνει, έχει ευθύνη».

«Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου»

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα», λέει ο κ. Αλεξανδρής, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη δεν έκανε αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Στο μικροσκόπιο κινητά, υπολογιστές και ιατρικές συσκευές

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θεωρείται σημαντική για την έρευνα, καθώς θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν έχουν διαγραφεί επικοινωνίες ή άλλα δεδομένα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου και να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την ουσία που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν κατά την παραμονή του στο ιατρείο.

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