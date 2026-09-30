Η σειρά που έχουν αγαπήσει οι φίλοι του φανταστικού θα μας αποχαιρετήσει το 2028.

Η καλύτερη σειρά φαντασίας στο Prime Video φτάνει και επίσημα στο τέλος της το 2028.



Ο κατάλογος από το genre του φανταστικού στο Prime Video είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην εποχή του streaming, τόσο σε αριθμό πρότζεκτ όσο και σε μέγεθος, κλίμακα και προϋπολογισμό ορισμένων από αυτά.

Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η σειρά The Lord of the Rings: The Rings of Power, που μέχρι σήμερα είναι η πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά που έχει κυκλοφορήσει ποτέ και αυτό φαίνεται σε κάθε καρέ.

Καθώς το Prime Video προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τρίτης σεζόν του The Rings of Power, μια άλλη φανταστική περιπέτεια του streamer, το The Wheel of Time, τα βρίσκει λίγο σκούρα.

Αν και πρόκειται για ένα μικρότερης κλίμακας (από κάθε άποψη) πρότζεκτ, ήταν εξίσου επικό καθώς έφερε στη ζωή την ομώνυμη δημοφιλή σειρά μυθιστορημάτων του Ρόμπερτ Τζόρνταν. Ωστόσο, αντίθετα με τον τηλεοπτικό Άρχοντα, το The Wheel of Time δεν γνώρισε αντίστοιχη απήχηση στο γενικό κοινό ώστε να δικαιολογήσει μια ακόμα συνέχεια.

Για να ακριβολογούμε βέβαια, ακόμη και η τηλεοπτική σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών διχάζει κάπως το κοινό και ειδικά εκείνους τους πιστούς φαν που γνωρίζουν πολύ καλά τα πρωτότυπα έργα του Τόλκιν. Αν μας ρωτάτε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά με τις τηλεοπτικές σειρές του φανταστικού, καθώς δεν αγγίζουν το ίδιο, κοινό και κριτικούς.

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Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, με την πιο ηχηρή το The Legend of Vox Machina. Η animated σειρά αποτελείται από τέσσερις σεζόν και διατηρεί μια απίστευτη βαθμολογία 100% στην Rotten Tomatoes, που σημαίνει ότι, από το ντεμπούτο της το 2021, δεν έχει λάβει ούτε μία αρνητική κριτική.

Όλα κάποτε έχουν ένα τέλος, ακόμα και μια σειρά φαντασίας που συγκεντρώνει 10/10 στο Prime Video. Και έτσι, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, το The Legend of Vox Machina θα ρίξει τίτλους τέλους το 2028.

{https://youtu.be/FkqIXFztj6Q?si=knlDX9YgtsCj4PPN}



Η παραγωγή της πέμπτης σεζόν της σειράς βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από μια καταπληκτική τέταρτη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Αν λάβουμε υπόψη τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ τρίτης και τέταρτης σεζόν, ο πέμπτος κύκλος αναμένεται περίπου το 2028, ολοκληρώνοντας την καλύτερη φανταστική σειρά του Prime Video.

Παρά την απογοήτευση που προκαλεί το γεγονός ότι το The Legend of Vox Machina πλησιάζει στο τέλος του, θα παραμείνει ως μία από τις πιο εντυπωσιακές φανταστικές προσαρμογές όλων των εποχών.