Λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων φαινομένων καταιγίδων η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται από απόψε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και βροχές την Κρήτη από αύριο, Πέμπτη, έως και την Κυριακή.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας και των Δήμων της Κρήτης. Προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης, εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης κατοίκων και επισκεπτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί από σήμερα, Τετάρτη, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

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