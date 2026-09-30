Ο Σεπτέμβριος φτάνει στο τέλος του και η προθεσμία για να δηλώσεις συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση λήγει. Αν δεν έχεις καταλήξει ακόμα ή αν το αρχικό σου πλάνο δεν προχώρησε, δεν χρειάζεται να χάσεις ολόκληρη τη χρονιά.
Η αγορά εργασίας δεν περιμένει. Αναζητά επαγγελματίες με πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή. Η ΣΑΕΚ EUROTRAINING σου προσφέρει εξειδίκευση, εργαστηριακή τριβή και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από διετή φοίτηση.
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Εάν το οικονομικό κομμάτι είναι εμπόδιο στο ξεκίνημά σου, η EUROTRAINING σε διευκολύνει μέσα από ένα Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών και διαθέτει για εσένα:
- 2 Πλήρεις Υποτροφίες ΣΑΕΚ: 2 χρόνια εντελώς δωρεάν σπουδές!
- 10 Υποτροφίες για τα εξειδικευμένα σεμινάριά μας.
- -50% Έκπτωση στα δίδακτρα για όλους όσους επικοινωνήσουν μαζί μας σήμερα!
Προσοχή: Τα τμήματα και οι θέσεις των υποτροφιών κλείνουν οριστικά τις επόμενες ημέρες.
Πώς το διεκδικείς;
- Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω.
- Επίλεξε τον τομέα που σε ενδιαφέρει (Τεχνικά, Διοικητικά, Πληροφορική, Υγεία/Ομορφιά κ.ά.).
- Ένας σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου εντός 24 ωρών για να αξιολογήσει την αίτησή σου και να σου εξασφαλίσει την έκπτωση ή την υποτροφία.
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