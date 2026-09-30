Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακαλυψε το «Smart Move» της τελευταίας στιγμής, τις μεγάλες υποτροφίες και τα προνόμια που μπορείς να διεκδικήσεις σε ένα λεπτό!

Ο Σεπτέμβριος φτάνει στο τέλος του και η προθεσμία για να δηλώσεις συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση λήγει. Αν δεν έχεις καταλήξει ακόμα ή αν το αρχικό σου πλάνο δεν προχώρησε, δεν χρειάζεται να χάσεις ολόκληρη τη χρονιά.

Η αγορά εργασίας δεν περιμένει. Αναζητά επαγγελματίες με πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή. Η ΣΑΕΚ EUROTRAINING σου προσφέρει εξειδίκευση, εργαστηριακή τριβή και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από διετή φοίτηση.

Το «Smart Move» της τελευταίας στιγμής: Μεγάλες Υποτροφίες & Προνόμια!

Εάν το οικονομικό κομμάτι είναι εμπόδιο στο ξεκίνημά σου, η EUROTRAINING σε διευκολύνει μέσα από ένα Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών και διαθέτει για εσένα:

2 Πλήρεις Υποτροφίες ΣΑΕΚ: 2 χρόνια εντελώς δωρεάν σπουδές!

10 Υποτροφίες για τα εξειδικευμένα σεμινάριά μας.

για τα εξειδικευμένα σεμινάριά μας. -50% Έκπτωση στα δίδακτρα για όλους όσους επικοινωνήσουν μαζί μας σήμερα!

Προσοχή: Τα τμήματα και οι θέσεις των υποτροφιών κλείνουν οριστικά τις επόμενες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς το διεκδικείς;

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω. Επίλεξε τον τομέα που σε ενδιαφέρει (Τεχνικά, Διοικητικά, Πληροφορική, Υγεία/Ομορφιά κ.ά.). Ένας σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου εντός 24 ωρών για να αξιολογήσει την αίτησή σου και να σου εξασφαλίσει την έκπτωση ή την υποτροφία.

Κάνε την αίτησή σου ΕΔΩ & Κλείσε τη θέση σου με έκπτωση -50% (Περιορισμένος αριθμός υποτροφιών).

Sponsored Content