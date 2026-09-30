Οργή και σοκ στα αμερικανικά πανεπιστήμια μετά την υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας που είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά.

Οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης άνοιξαν εκ νέου τις έρευνες για τον καταγγελλόμενο ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024, που προκαλεί εκ νέου θύελλα αντιδράσεων στα αμερικανικά κάμπους.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe κατήγγειλε πως το 2024, όταν εκείνη ήταν 20 χρονών, επτά μέλη αδελφότητας τη νάρκωσαν και τη βίαζαν για ώρες, ενώ ορισμένοι από τους δράστες φέρεται να έστελναν μηνύματα με σκοπό να προσελκύσουν και άλλους δράστες.

Η αστική αγωγή που κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου κατονομάζει επτά άνδρες —τους Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris και Scott Kretzschmar— ως δράστες της επίθεσης εις βάρος της στην εστία της αδελφότητας Chi Phi (ΦΧ) του Κορνέλ, αφού πήγε εκεί σε κατάσταση μέθης αναζητώντας μια φίλη. Η αγωγή συνοδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από screenshots μιας ομαδικής συνομιλίας μεταξύ μελών της αδελφότητας: «ελεύθερο @@ στον επάνω όροφο» («free pussy upstairs»). Σύμφωνα με το CBS, μεταγενέστερο μήνυμα μέλους της ομάδας ρωτούσε: «Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;». Η απάντηση ήταν: «Ναι».

Δύο από τους φερόμενους ως δράστες αποπέμφθηκαν κατόπιν εσωτερικής έρευνας του Κορνέλ, ενώ στους άλλους πέντε επετράπη να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο του Ivy League αφού έγραψαν μια εργασία, παρακολούθησαν ένα σεμινάριο ή εξέτισαν μια σύντομη αναστολή φοίτησης.

Κανείς τους δεν συνελήφθη ποτέ ούτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ η οργή για τον χειρισμό των φερόμενων ως δραστών εντάθηκε όταν η αγωγή της γυναίκας δόθηκε στη δημοσιότητα.

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«Η κατάθεσή της το 2024 περιέγραφε εκούσια επαφή και χρήση ναρκωτικών»

Τη Δευτέρα, ο Matthew Van Houten, εισαγγελέας της κομητείας Tompkins στη Νέα Υόρκη - στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει και το Κορνέλ - δήλωσε ότι άνοιξε εκ νέου την έρευνα για την υπόθεση. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία του προέβη σε αυτή την κίνηση υπό το φως ισχυρισμών που χαρακτήρισε «δραματικά διαφορετικούς» από εκείνους που είχαν αρχικά διατυπωθεί από το φερόμενο θύμα.

«Η ενόρκη κατάθεση της Jane Doe τον Νοέμβριο του 2024 δεν ισχυριζόταν ότι ναρκώθηκε παρά τη θέλησή της ή ότι υπέστη ομαδικό βιασμό», δήλωσε ο Van Houten.

«Αντιθέτως, η κατάθεση [της] περιέγραφε τη συμμετοχή της σε χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική επαφή ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική. Προφανώς η υπηρεσία μου δεν μπορούσε να βασίσει - ούτε βάσισε - την απόφασή μας τον Νοέμβριο του 2024 στους ισχυρισμούς μιας αγωγής που κατατέθηκε σχεδόν δύο χρόνια αργότερα».

«Βρισκόταν σε άρνηση, ήθελε να μάθει τι έχει συμβεί»

Σημειώνεται πως ο δικηγόρος Thomas Giuffra, ο οποίος εκπροσωπεί τη γυναίκα, επιβεβαίωσε στο CBS ότι η εντολέας του αντάλλαξε γραπτά μηνύματα με έναν κατηγορούμενο μετά την επίθεση. Ο Giuffra δήλωσε ωστόσο ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος για το αν τα screenshots που επικαλείται το CBS News ήταν αυθεντικά.

Σύμφωνα με το CBS, ο Giuffra ανέφερε ότι η Doe βρισκόταν σε άρνηση και ήταν τραυματισμένη μετά το συμβάν, ότι είχε καταναλώσει αλκόολ σε σημείο ανικανότητας και ότι προσπαθούσε να μάθει τι είχε συμβεί.

Όπως είπε, η ίδια ένιωθε ότι δεν θα έπρεπε να υιοθετήσει επιθετικό τόνο απέναντι σε αυτόν τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο αν ήθελε να πάρει απαντήσεις.

Περαιτέρω λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από τον Van Houten περιελάμβαναν μια περίληψη της «εξασέλιδης κατάθεσης» που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ, αφού κατήγγειλε την επίθεση τρεις εβδομάδες μετά την τέλεσή της.

Σε αυτήν, παραδέχεται ότι αρχικά ήταν διατεθειμένη να συνευρεθεί σεξουαλικά με δύο από τα μέλη των Chi Phi - προτού εμφανιστούν οι υπόλοιποι. Ανέφερε ότι της χορήγησαν αφειδώς αλκόολ, μαριχουάνα και κεταμίνη, ότι της έδωσαν «χαστούκια» πολλές φορές και ότι «το τηλέφωνό της βρισκόταν στην άλλη άκρη του δωματίου και ένιωθε πως δεν υπήρχε τρόπος να δραπετεύσει από αυτό το δωμάτιο γεμάτο φοιτητές της αδελφότητας».

Πηγή: Guardian