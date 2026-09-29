Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έφερε αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ειδικούς του ΟΗΕ να προειδοποιούν για κινδύνους διώξεων και βασανιστηρίων.

Έγκριση στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχίσει τις απελάσεις μεταναστών σε χώρες διαφορετικές από της καταγωγής τους έδωσε την Τρίτη (29/09) το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, χωρίς να τους παρέχεται προηγουμένως η δυνατότητα να παρουσιάσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Οι δικαστές αποδέχθηκαν το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανασταλεί η απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή της Βοστώνης, ο οποίος είχε κρίνει παράνομη την πολιτική του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τις λεγόμενες «απελάσεις σε τρίτες χώρες».

Πάνω από 25.000 μεταναστεύσεις σε 29 χώρες

Η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται από πέρυσι, με περισσότερους από 25.000 μετανάστες να έχουν απομακρυνθεί προς 29 χώρες, η πλειονότητα των οποίοων στο Μεξικό.

Η πρακτική αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει θέσει τις μαζικές απελάσεις στις βασικές προτεραιότητές της. Μεταξύ των χωρών στις οποίες έχουν μεταφερθεί μετανάστες περιλαμβάνονται το Νότιο Σουδάν, η Ουγκάντα, η Ισημερινή Γουινέα, η Λιβερία και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει προειδοποίηση για το Νότιο Σουδάν, καλώντας τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα λόγω κινδύνων που συνδέονται με εγκληματικότητα, απαγωγές και ένοπλες συγκρούσεις.

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Με βάση την επίμαχη πολιτική, οι μετανάστες μπορούν να μεταφέρονται άμεσα σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτές έχουν παράσχει διπλωματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποστούν δίωξη ή βασανιστήρια. Σε περιπτώσεις χωρών που δεν έχουν παράσχει τέτοιες διαβεβαιώσεις, οι απελαυνόμενοι ενημερώνονται για τον προορισμό τους και οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τον κίνδυνο δίωξης ή βασανιστηρίων εφόσον ο ίδιος ο μετανάστης εκφράσει σχετικό φόβο.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ομοσπονδιακές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να μην πραγματοποιούνται μεταφορές σε τρίτες χώρες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να εκθέσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Τον Φεβρουάριο, ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι έκρινε ότι η συγκεκριμένη πρακτική παραβιάζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και τις εγγυήσεις της δέουσας διαδικασίας που προβλέπει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι οι απελάσεις σε τρίτες χώρες αποτελούν «ουσιαστικό εργαλείο» για την απομάκρυνση ορισμένων μεταναστών, μεταξύ άλλων και ατόμων που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα.

Από την άλλη πλευρά, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η πολιτική έχει επηρεάσει και ανθρώπους που είχαν λάβει προστασία από την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους. Κατά τους ίδιους, ορισμένοι απελαθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια από τρίτες χώρες πίσω στις πατρίδες τους, ενώ άλλοι υπέστησαν κακοποίηση, σεξουαλική βία, κράτηση ή εξαφανίστηκαν.

Το Εφετείο του 1ου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βοστώνης επικύρωσε στις 18 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο μέρος της απόφασης του Μέρφι.

Προειδοποίηση από ειδικούς του ΟΗΕ

Η δικαστική διαμάχη έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αντιπαραθέσεις γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Στο παρελθόν, ο Μέρφι είχε διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση παραβίασε ή επιχείρησε να παρακάμψει δικαστικές εντολές που αφορούσαν τις απελάσεις, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση μεταφοράς μεταναστών στο Νότιο Σουδάν.

Παράλληλα, περισσότεροι από δώδεκα ειδικοί του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν τη Δευτέρα τις αμερικανικές αρχές να σταματήσουν πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, αυξάνουν τον κίνδυνο βασανιστηρίων και διώξεων για τους μετανάστες που μεταφέρονται σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, ιδιαίτερα ευάλωτες είναι κατηγορίες όπως παιδιά, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανιθαγενείς.