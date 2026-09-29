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Το περιστατικό μάλλον δεν είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιταλικής αστυνομίας.

Ένα σχεδόν τραγελαφικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε πόλη της Ιταλίας, όταν ένα περιπολικό στην προσπάθειά του να φτάσει άμεσα και να βοηθήσει συνάδελφο αστυνομικό, κατέληξε να τους χτυπήσει και τους δύο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα μάλλον τουρίστα, ο οποίος αρχικά βιντεοσκοπούσε τη σύλληψη του μετανάστη αφρικανικής καταγωγής.

Ωστόσο, στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, το περιπολικό που σπεύδει για να βοηθήσει τον αστυνομικό δεν φρενάρει εγκαίρως με αποτέλεσμα να πετά εκείνον και τον μετανάστη στον αέρα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ευτυχώς για καλή τους τύχει ένα δεύτερο περιπολικό πρόλαβε και φρέναρε.

{https://x.com/visegrad24/status/2104942455044948404}