Η Revoil επισημαίνει ότι η θετική πορεία συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, παρά το ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε η Revoil στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη προ φόρων να υπερδιπλασιάζονται, τη λειτουργική κερδοφορία να ενισχύεται σημαντικά και τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 3,23 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 167%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,95 εκατ. ευρώ από 770 χιλ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2,66 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 1,89 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή κερδοφορία αποδίδεται, σύμφωνα με τη Revoil, στη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας της μητρικής και στην αύξηση κατά 8,76% των πωλούμενων όγκων καυσίμων, καθώς και στη συνεισφορά της Μαλτέζος κατά 1,03 εκατ. ευρώ. Θετικά επέδρασαν επίσης το μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 21,47% και διαμορφώθηκε στα 500,39 εκατ. ευρώ, έναντι 411,94 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η άνοδος συνδέεται τόσο με την αύξηση των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων όσο και με τις υψηλότερες διεθνείς τιμές. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 86,90 δολάρια ανά βαρέλι, από 70,62 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 23,05%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα 8,90 εκατ. ευρώ, έναντι 6,77 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 31%. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε παράλληλα στα 20,46 εκατ. ευρώ από 16,37 εκατ. ευρώ.

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Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων της μητρικής Revoil, στις οποίες περιλαμβάνονται βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και καύσιμα ναυτιλίας, ανήλθαν σε 412,62 εκατ. λίτρα, από 379,38 εκατ. λίτρα το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,76%.

Την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως τα καύσιμα κίνησης, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 10,15%, καθώς και το marine, που κατέγραψε αύξηση 36,92%.

Αντίθετα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησαν κατά 10,31%, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει στις υψηλότερες θερμοκρασίες του πρώτου τετραμήνου του έτους. Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε σύγκριση με την πορεία της συνολικής αγοράς. Οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 3,97% στο πρώτο εξάμηνο, με τα καύσιμα κίνησης να υποχωρούν κατά 1,47% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 16,79%. Η Revoil, επομένως, κινήθηκε αισθητά υψηλότερα από την αγορά σε επίπεδο πωληθέντων όγκων, ενώ βελτίωσε σημαντικά και την κερδοφορία της.

Σημαντική ήταν η συμβολή της νεοαποκτηθείσας Μαλτέζος στα μεγέθη του Ομίλου. Οι πωλήσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν από την υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», η εμπορική αξιοποίηση του οποίου άρχισε ουσιαστικά τον Νοέμβριο του 2025 με την ενεργοποίηση των vouchers.

Η αυξημένη ζήτηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες που προέκυψε από το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στις πωλήσεις και, κατ’ επέκταση, στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Η ισχυρή εμπορική επίδοση της Μαλτέζος συνεχίζεται, σύμφωνα με τη Revoil, και στο δεύτερο εξάμηνο. Η θυγατρική επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, στην εφαρμογή του εξαγωγικού της σχεδίου, στη διεύρυνση της προϊοντικής βάσης και στην αξιοποίηση των συνεργειών εντός του Ομίλου.

Στον αντίποδα, η λειτουργική κερδοφορία του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υποχώρησε κατά 60%, ή κατά 335 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την αύξηση των συνολικών EBITDA του Ομίλου.

Η Revoil αποδίδει την κάμψη στις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα λεγόμενα curtailments, λόγω της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και των φαινομένων υπερπροσφοράς ισχύος, καθώς και στις μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η REV Energy Group συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στις ΑΠΕ. Εντός του δεύτερου εξαμήνου προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 6 MW στη Βοιωτία. Στην ίδια περιοχή έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό στάδιο αιολικού πάρκου ισχύος 3 MW, το οποίο αναμένεται να περάσει σε δοκιμαστική λειτουργία στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η Revoil επισημαίνει ότι η θετική πορεία συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, παρά το ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Με τη μητρική να αποτελεί τον βασικό πυλώνα στην αγορά πετρελαιοειδών, τη REV Energy Group να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και τη Μαλτέζος να διευρύνει τη δραστηριότητά της.