Τα κέρδη προ φόρων της Revoil διαμορφώθηκαν στα 3,71 εκατ. ευρώ έναντι 2,00 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 12,41% και ανήλθαν στα 14,87 εκατ. ευρώ

Αύξηση 85,28% στα κέρδη προ φόρων και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης κατέγραψε για το 2025 ο όμιλος Revoil, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,71 εκατ. ευρώ έναντι 2,00 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 12,41% και ανήλθαν στα 14,87 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των πωλούμενων όγκων καυσίμων, στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω χαμηλότερων επιτοκίων και βελτιωμένων τραπεζικών όρων, καθώς και στη γενικότερη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Revoil διαμορφώθηκε στα 837,09 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,69% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν κατά 14,39% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 4,85%, αγγίζοντας τα 801,71 εκατ. λίτρα, με σημαντική συμβολή από την άνοδο στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλιακών καυσίμων.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 35,20 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 6,66%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,45 εκατ. ευρώ από 0,73 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση της συνολικής οικονομικής εικόνας του ομίλου.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πωλήσεων διαδραμάτισε και η επέκταση του δικτύου με νέα σημεία, καθώς και η αυξημένη ζήτηση από βιομηχανικούς και ναυτιλιακούς πελάτες. Επιπλέον, θετική συνεισφορά κατέγραψε και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης φωτοβολταϊκών έργων.

Η διοίκηση της Revoil χαρακτηρίζει το 2025 ως ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές εμπορικές επιδόσεις συνδυάστηκαν με ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα, προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος αντίστοιχου με εκείνο της προηγούμενης χρήσης.

Για το 2026, το περιβάλλον εκτιμάται πιο αβέβαιο, κυρίως λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και μεταβλητότητας στις τιμές καυσίμων, ωστόσο οι πρώτοι μήνες του έτους εμφανίζουν θετικές ενδείξεις. Ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, με έμφαση στην ανάπτυξη του δικτύου, την ενίσχυση των premium καυσίμων και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.