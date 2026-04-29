Οι εξετάσεις κατέδειξαν ένα θανατηφόρο «κοκτέιλ» ουσιών στο αίμα της 19χρονης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων που αποκάλυψαν ότι ο οργανισμός της δέχθηκε μια «τοξική» βόμβα ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ που συνδυαστικά την οδήγησαν στο να καταλήξει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο αίμα της νεαρής εντοπίστηκαν ινδική κάνναβη τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9, 0.11 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο, 2.264 νανογραμμάρια κοκαΐνης ανά μικρολίτρο καθώς και η ουσία ναλοξόνη η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης υπερδοσολογίας οπιοειδών.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να περιέγραψαν στις απολογίες τους τα γεγονότα της μοιραίας βραδιάς, κάνοντας λόγο για χρήση ναρκωτικών ουσιών από κοινού. Ένας εκ των εμπλεκομένων αναφέρθηκε αναλυτικά στις ποσότητες που καταναλώθηκαν, υποστηρίζοντας πως η κοκαΐνη προμηθεύτηκε σε δύο δόσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι η 19χρονη κατανάλωσε μόνη της μεγαλύτερη ποσότητα. Ο έτερος κατηγορούμενος έχει αναφέρει ότι η 19χρονη προχώρησε σε επιπλέον χρήση παρά τις προειδοποιήσεις που της έγιναν. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, λίγο μετά τη χρήση της ουσίας, η 19χρονη φέρεται να παρουσίασε έντονα συμπτώματα, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται ραγδαία.

