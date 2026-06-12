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Τις υπηρεσίες του αρχηγού του θα στερηθεί ο Καναδάς για το εναρκτήριο παιχνίδι του στο Μουντιάλ 2026.

Χωρίς τον Αλφόνσο Ντέιβις θα παραταχθεί ο Καναδάς στον εναρκτήριο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο αρχηγός της εθνικής Καναδά δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Τζέσι Μαρς.

{https://x.com/DAZNFootball/status/2065210272101376118}

Ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου υπέστη ρήξη μυός στον ημιτελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάϊο και παρά το γεγονός ότι επέστρεψε στις προπονήσεις, δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σήμερα (12/06) στις 22:00.