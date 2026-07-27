Ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων σοκολάτας Cadbury Dairy Milk Oreo Candy ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές στον Καναδά, καθώς υπάρχει πιθανότητα να περιέχουν φιστίκι (pistachio), το οποίο δεν αναφέρεται στη λίστα των συστατικών της συσκευασίας.
Η προειδοποίηση αφορά καταναλωτές που έχουν αλλεργία ή ευαισθησία στους ξηρούς καρπούς, καθώς η κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ή ακόμη και απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση.
Αυτές είναι οι σοκολάτες που ανακαλούνται
Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι η Cadbury Dairy Milk Oreo Candy (bar) 38 γραμμαρίων και η Cadbury Dairy Milk Oreo Candy (συσκευασία 12 τεμαχίων x 38 γραμμάρια). Οι κωδικοί παρτίδων που επηρεάζονται είναι:
2026 NO 27 OEC3854844
2026 NO 27 OEC3854845
2026 NO 27 OEC3854846
2027 JA 5 OEC3860215
2027 JA 5 OEC3860216
Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν διαθέτουν κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα και να μην τα καταναλώσουν εφόσον είναι αλλεργικοί ή ευαίσθητοι στο φιστίκι. Παράλληλα, τα ανακληθέντα προϊόντα δεν πρέπει να πωλούνται, να διανέμονται ή να σερβίρονται. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι μπορούν να απορριφθούν ή να επιστραφούν στο σημείο αγοράς. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διακινήθηκαν σε ολόκληρο τον Καναδά, τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και μέσω διαδικτύου.