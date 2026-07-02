Το βακτήριο που έχει εντοπιστεί στις υπό ανάκληση παρτίδες έχει συνδεθεί με λοιμώξεις του αναπνευστικού, ουρολοιμώξεις, οφθαλμικές λοιμώξεις και σηψαιμία.

Συναγερμός σήμανε σε ΗΠΑ και Καναδά για την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του σαμπουάν Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo (8,5 oz και 33,8 oz), μετά τον εντοπισμό βακτηριακής επιμόλυνσης με το βακτήριο Pluralibacter gergoviae. Η ανάκληση αφορά τις συσκευασίες 8,5 oz και 33,8 oz και εντοπίζεται σε συγκεκριμένες παρτίδες που παρασκευάστηκαν μεταξύ 21 και 26 Φεβρουαρίου 2026. Οι επηρεαζόμενοι κωδικοί είναι οι YR010556 (8,5 oz), YR010566 και YR010576 (33,8 oz).

Aυτό είναι το σαμπουάν που ανακαλείται

Σύμφωνα με την εταιρεία, το βακτήριο που εντοπίστηκε δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για υγιή άτομα, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, χρόνιες παθήσεις ή ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βακτήριο έχει συνδεθεί με λοιμώξεις του αναπνευστικού, ουρολοιμώξεις, οφθαλμικές λοιμώξεις και σηψαιμία.

Για τον λόγο αυτό, η Kao USA καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις επίμαχες παρτίδες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για την απόσυρση των επηρεαζόμενων παρτίδων από την αγορά και τις αποθήκες διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις φιάλες τους και, εφόσον αντιστοιχούν στους επηρεαζόμενους κωδικούς, να διακόψουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος. Αν και η επίσημη ανάκληση έχει ανακοινωθεί αρχικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το προϊόν κυκλοφορεί διεθνώς μέσω δικτύων διανομής και κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.