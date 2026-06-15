H επίμαχη ουσία που εντοπίστηκε στα δημοφιλή μανό μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Νέα ανάκληση εκδόθηκε για τα δημοφιλή βερνίκια νυχιών gel της OPI, καθώς εντοπίστηκε απαγορευμένη χημική ουσία που θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης Safety Gate, το προϊόν OPI Gel Color - Taupe-Less Beach με κωδικό παρτίδας 2214 ; GC A61 ; 619828101730 περιέχει την ουσία TPO (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide), η οποία έχει απαγορευτεί στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα, ενώ υπάρχουν ανησυχίες και για επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα και στην ανάπτυξη του εμβρύου. Παράλληλα ανάκληση διατάχθηκε και για το βερνίκι OPI Gel Color - Bogotà Blackberry με κωδικό παρτίδας 8207 GC F52 και 619828089205.

Αυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που ανακαλούνται

Τα προϊόντα διατίθενται σε γυάλινο μπουκάλι 15 ml και ανήκουν στη σειρά GelColor της OPI, που κυκλοφορεί ευρέως και στην ελληνική αγορά μέσω καταστημάτων και e-shops. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση διάθεσης και απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Οι καταναλωτές που το έχουν ήδη αγοράσει καλούνται να σταματήσουν τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα αγοράς για περαιτέρω οδηγίες.

Τα μέτρα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένα προϊόντα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν λόγω παλαιών αποθεμάτων ή ανεπίσημων καναλιών διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και τους αριθμούς παρτίδας και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις.