Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το smartphone ανήκε σε επιβάτη και τα μέλη του πληρώματος έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα που υπήρχε στο αεροσκάφος.

Ένα smartphone πήρε φωτιά σε πτήση της British Airways, καθώς το αεροσκάφος τροχοδρομούσε για απογείωση στο αεροδρόμιο Haneda Airport του Τόκιο. Ωστόσο, κανείς από τους 211 επιβάτες και μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το smartphone ανήκε σε επιβάτη και τα μέλη του πληρώματος έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα που υπήρχε στο αεροσκάφος. Ένα μέλος του πληρώματος ανέφερε στις αρχές ότι περίπου στη 1:10 μ.μ. είδε να βγαίνει καπνός από την καμπίνα των επιβατών.

Το αεροσκάφος επέστρεψε προληπτικά στη θέση στάθμευσής του, αλλά αναχώρησε κανονικά για το Λονδίνο αφού ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Τα περιστατικά πυρκαγιάς που σχετίζονται με μπαταρίες ιόντων λιθίου σε smartphones και power banks έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Kyodo News