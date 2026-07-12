Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείου του Άργους και στη συνέχεια στο ΚΑΤ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Εκεί, άφησε την τελευταία πνοή του.

Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών, μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7/26).

Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί, για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη στο Άργος. Είχε προηγηθεί η πολύωρη απολογία τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ωστόσο ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά «έσβησε» στο νοσοκομείο.

Σε βάρος των αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος, φέρονται να πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές.

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Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά στόχευαν στον εκφοβισμό του νεαρού.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Η διαδικασία κράτησε εννέα ώρες και οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Επίσης, βίντεο με την στιγμή των πυροβολισμών των δύο αστυνομικών κατά 20χρονου στο Άργος ήρθε στη δημοσιότητα.

Όπως ακούγεται στο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, οι αστυνομικοί ρίχνουν κατά ριπάς με αποτέλεσμα ο νεαρός να δίνει πλέον μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

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«Δεν υπήρξε δόλος» ισχυρίστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου ανέφερε, ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89%, και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο.

Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.