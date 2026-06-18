Ο γαλλικός πυρηνικός στόλος αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος. Τυχόν περιορισμοί στην παραγωγή, λόγω καύσωνα, μπορεί να μειώσουν την προσφορά και να αυξήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο απειλεί να οδηγήσει τη ζήτηση για ψύξη σε επίπεδα-ρεκόρ, την ώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών αναγκάζει γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς να περιορίσουν την παραγωγή τους.

Σύμφωνα με ανάλυση του μετεωρολόγου Matthew Dross της Vaisala, ο καύσωνας αναμένεται να αυξήσει τις θερμοκρασίες κατά 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη νότια Αγγλία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τη ζήτηση για ψύξη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 45 ετών.

Σύμφωνα με τους Γάλλους μετεωρολόγους και τα μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40°C έως τις 21 Ιουνίου στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές.

Η πιο έντονη ζέστη αναμένεται στη Γαλλία, όπου οι Αρχές έχουν εκδώσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις για 26 δημοτικά διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και μεγάλου μέρους της κεντρικής και ανατολικής χώρας, όπου οι καλλιέργειες σιτηρών είναι σχεδόν έτοιμες για συγκομιδή.

Η Météo-France προειδοποίησε ότι ο καύσωνας συμπίπτει με τη Γιορτή της Μουσικής (Fête de la Musique) στις 21 Ιουνίου, όταν πραγματοποιούνται συναυλίες και υπαίθριες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

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Περιορισμοί στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία, κίνδυνος για αυξήσεις των τιμών σε όλη την Ευρώπη

Ο παρατεταμένος καύσωνας στη Γαλλία απειλεί επίσης να μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς που ψύχονται από τους ποταμούς Ροδανό και Γαρούνα. Μεταξύ αυτών είναι ο σταθμός Saint-Alban, όπου η EDF (Électricité de France) προετοιμάζεται να περιορίσει την παραγωγή από τις 20 Ιουνίου. Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης ότι η μονάδα Blayais ενδέχεται να επηρεαστεί από τις 23 Ιουνίου.

Ο γαλλικός πυρηνικός στόλος αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος. Τυχόν περιορισμοί μπορεί να μειώσουν την προσφορά και να αυξήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακυρώσεις δρομολογίων στα τρένα

Για να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών στα συστήματα κλιματισμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ακύρωσε περισσότερα από 70 δρομολόγια σήμερα 18 και αύριο 19 Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένων 14 δρομολογίων Παρίσι-Λιμόζ-Τουλούζη.

Η Météo-France επισημαίνει ότι ο καύσωνας θα ξηράνει περαιτέρω τα εδάφη, τα οποία έχουν ήδη επηρεαστεί από τις χαμηλές βροχοπτώσεις του Ιουνίου και έναν παρόμοιο καύσωνα στα τέλη Μαΐου. Σε ορισμένες περιοχές, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους πλησιάζουν ιστορικά χαμηλά για την εποχή.

Κίνδυνος δασικών πυρκαγιών

Ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης, υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής υγρασίας έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία.

Συνθήκες καύσωνα προβλέπονται επίσης στη Γερμανία και αναμένεται να επεκταθούν στη νότια Αγγλία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη Met Office. Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 32°C σε ορισμένες περιοχές, ενώ στο Λονδίνο είναι πιθανές μέγιστες θερμοκρασίες 31°C στις 22 και 23 Ιουνίου.

Κίτρινες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί επίσης στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, ενώ προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης ισχύουν για το Λονδίνο, μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Αγγλίας και την περιοχή East Midlands.

Με πληροφορίες από Bloomberg