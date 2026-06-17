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Βροχή, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι «σάρωσαν» την Καλαμάτα.

Ξαφνικό μπουρίνι «χτύπησε» το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως μεταδίδει το messinialive.gr, σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την Καλαμάτα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έριξαν αισθητά τη θερμοκρασία. Από το πέρασμα του μπουρινιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων.

Το ισχυρό φαινόμενο ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 16.30 το μεσημέρι με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς ανέμους που συνοδεύοντας από βροχή και και χαλάζι.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το πέρασμα της κακοκαιρίας

{https://www.youtube.com/watch?v=HVxWfg7g5EU&t}