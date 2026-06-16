Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αστάθεια θα υπάρξει την Τετάρτη στη χώρα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Όσο πιο μακριά από τη θάλασσα, σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά και Πελοπόννησο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να βγάλει κάποιες μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Στην Αττική, η πιθανότητα βροχής με τη μορφή μπόρας, είναι μικρή αλλά υπαρκτή στα ορεινά. Η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστεί από μπόρες ή και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ίδια ημέρας.

Την Πέμπτη προβλέπεται πάλι αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου και θα υπάρξουν κάποιες καταιγίδες. Δύσκολα να βγάλει φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα, μόνο πρόσκαιρες συννεφιές.

Παρασκευή αναμένονται πολύ τοπικές μπόρες, στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα από αυτά της Τετάρτης.

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Το Σάββατο αν θα βγάλει κάποια σύννεφα και τοπική μπόρα θα είναι στα βουνά, ωστόσο ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος.

Τις επόμενες ημέρες από πλευράς αστάθειας, 21 με 22 του Ιουνίου δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, 23 με 24 το ίδιο εκτός από κάποιες μπόρες στα βορειοδυτικά και 24-25 κάποιες μπόρες στα ορεινά.

Πάμε σε καλές καιρικές συνθήκες μέχρι τις 24 και 25 έως και 26 Ιουνίου. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες στα ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι την Τετάρτη δεν θα ενισχυθούν, την Πέμπτη μπαίνει βοριάς στην περιοχή του Αιγαίου. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί αρκετά ο βοριάς προς Κυκλάδες και Κρήτη. Εκεί σε κάποιες περιοχές δεν αποκλείεται να δείξει και 8 μποφόρ.

Το Σάββατο θα παραμείνει ενισχυμένος ο βοριάς στην περιοχή των Κυκλάδων μέχρι και την Κρήτη, θα φυσάει τοπικά και 7 και 8 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες την Τετάρτη, συγκριτικά με την Τρίτη, θα πέσουν 1 με 2 βαθμούς. Την Πέμπτη που θα μπει ο βοριάς η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο. Την Παρασκευή θα έχουμε σχετική δροσιά στη χώρα, με 28άρια, 29άρια και τοπικά 30άρια.

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