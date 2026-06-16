Αστάθεια την Πέμπτη στη χώρα μας, βλέπει, ο μετεωρολόγος του Open.

Το ατμοσφαιρικό βουνό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες στις ίδιες περιοχές και τα πιο σημαντικά κύματα ζέστης θα ταξιδεύουν προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, αφήνοντας ανεπηρέαστη τη χώρα μας.

Επομένως και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν σε φυσιολογικές τιμές. Η ζέστη θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα και τις επόμενες αρκετές ημέρες στη χώρα μας.

Σήμερα, ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Το απόγευμα και πάλι θα βγει αστάθεια προς την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και την περιοχή της Ηπείρου. Αύριο Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, αυτό το κύμα αστάθειας θα εξαπλωθεί και θα απασχολήσει και άλλες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και τοπικά μέτριας έντασης. Επειδή δεν έχουμε κάποιο αξιόλογο συνδυασμό βαρομετρικών συστημάτων πάνω από τη χώρα μας, αυτό δίνει την ευκαιρία στη θαλάσσια αύρα, να δραστηριοποιηθεί, κατά μήκος των ακτογραμμών της χώρας μας, κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, όπως επίσης και σε τμήματα εσωτερικά της Κρήτης, εκεί θα συναντήσουμε τη μεγαλύτερη ζέστη αλλά και στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 36 βαθμούς και πολύ τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Στον αντίποδα περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Ιόνιο, αλλά και προς τη θάλασσα του Αιγαίου και στην ακτογραμμή του ηπειρωτικού κορμού, δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια στον νομό, θερμοκρασιακά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης αργά το μεσημέρι και οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν . Η θαλάσσια αύρα θα κάνει την εμφάνισή της, αργά το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι συνθήκες με ηλιοφάνεια. Η θαλάσσια αύρα θα βγει τις απογευματινές ώρες για να δροσίσει τις παραθαλάσσιες εκτάσεις κοντά στο απόγευμα και ο υδράργυρος κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Αύριο αυτή η αστάθεια θα εξαπλωθεί στα ηπειρωτικά τμήματα του νομού. Θα ξεκινήσουν . Θα επηρεαστεί κυρίως ο ηπειρωτικός κορμός της χώρας μας . Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από ορεινές εκτάσεις της ηπειρωτικής χώρας από από βουνά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, θα επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου και θα κινηθούν και πιο νότια για να απασχολήσουν και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Αυτά τα φαινόμενα αναπτύσσονται και κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών. Εκεί που φθάνουμε τις μέγιστες θερμοκρασίες - κοντά στις 2, 3 ώρα - αρχίζουν και εκδηλώνονται και αυτές οι καταιγίδες, πάνω από την ξηρά και περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα επηρεάζονται λιγότερο.

Την Πέμπτη, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα και την Αττική, η Εύβοια και το βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας, εκεί θα εντοπίζονται τα φαινόμενα, οι μπόρες και οι καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, με τοπικά θυελλώδεις εντάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Αυτό συνεπάγεται και με αύξηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς και ταυτόχρονα αυτά τα μελτέμια λειτουργούν κλιματιστικό για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, όμως θα παραμείνει η ζέστη στα πιο δυτικά τμήματα.

Επομένως από Πέμπτη και στη συνέχεια η ζέστη περιορίζεται στα δυτικά και νότια, πιο δροσερός ο καιρός στα ανατολικά και βόρεια και αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με την αστάθεια να περιορίζεται σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

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