Ο προτεινόμενος διακανονισμός-ορόσημο έχει ως στόχο να κλείσει η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταβάλει έως και 5,5 δισ. δολάρια προκειμένου να διευθετήσει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ που υποστηρίζουν ότι το βρεφικό ταλκ της εταιρείας - και άλλα προϊόντα της - προκάλεσαν καρκίνο των ωοθηκών.

Ο προτεινόμενος διακανονισμός-ορόσημο έχει ως στόχο να κλείσει η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Η J&J έχει αρνηθεί ότι τα προϊόντα της με βάση τον τάλκη προκαλούν καρκίνο και έχει αλλάξει τη σύνθεση του ευρέως χρησιμοποιούμενου βρεφικού της ταλκ.

Ο Έρικ Χάας, αντιπρόεδρος της εταιρείας για θέματα δικαστικών διαφορών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και πως η J&J είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε διακανονισμό προκειμένου να κλείσει οριστικά η υπόθεση.

Η J&J ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει έως και 3 δισ. δολάρια μέσα στο επόμενο έτος, ενώ δεν προβλέπονται επιπλέον πληρωμές πριν από το 2028.

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Η πρόταση πρέπει να γίνει αποδεκτή από τις δικηγορικές εταιρείες που εκπροσωπούν το 95% των αξιώσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

Οι ισχυρισμοί για τον τάλκη και τον αμίαντο

Ο τάλκης είναι ένα φυσικό ορυκτό που αποτελείται από μαγνήσιο, πυρίτιο, οξυγόνο και υδρογόνο. Χρησιμοποιείται συχνά σε βρεφικές πούδρες.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει αγωγές από καταναλωτές και συγγενείς ανθρώπων που έχουν πεθάνει, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα με τάλκη της J&J προκάλεσαν καρκίνο λόγω μόλυνσης με αμίαντο.

Ο τάλκης εξορύσσεται από τη γη και συχνά βρίσκεται σε γεωλογικά στρώματα κοντά σε εκείνα του αμιάντου, ενός ορυκτού που είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο.

Η J&J έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και στην τελευταία της ανακοίνωση ανέφερε: «Οι μελέτες δείχνουν ότι ο τάλκης είναι ασφαλής, δεν περιέχει αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Το 2022, η J&J ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή και την πώληση του βρεφικού ταλκ με βάση τον τάλκη σε όλο τον κόσμο.

«Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου μας, πήραμε την εμπορική απόφαση να μεταβούμε σε μια πλήρως βασισμένη στο άμυλο καλαμποκιού σειρά βρεφικών προϊόντων σε μορφή πούδρας», είχε αναφέρει τότε η J&J.

Με πληροφορίες από BBC