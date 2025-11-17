Μέχρι σήμερα, καμία υπόθεση συκοφαντίας που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φτάσει στο στάδιο της δίκης με ενόρκους, αλλά τουλάχιστον μία έχει λήξει με διακανονισμό.

Μια σειρά από αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει έναν νέο νομικό - κι όχι μόνο - «πονοκέφαλο»: την παραγωγή και δημοσίευση ψευδών, δυσφημιστικών ισχυρισμών από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων είναι εκείνη της Wolf River Electric, μιας εταιρείας εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων στη Μινεσότα.

Στα τέλη του 2023, η εταιρεία διαπίστωσε μια ασυνήθιστη αύξηση ακυρώσεων συμβολαίων. Πρώην πελάτες εξηγούσαν ότι, μέσω αναζητήσεων στη Google, έμαθαν πως η Wolf River είχε έρθει σε συμβιβασμό με τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας για παραπλανητικές πρακτικές. Όμως τέτοια υπόθεση δεν είχε υπάρξει ποτέ.

Τα αποτελέσματα που εμφάνιζε το Gemini της Google περιείχαν ψευδείς αναφορές για νομικές εκκρεμότητες, ενώ ακόμη και η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης συνέδεε το όνομα της εταιρείας με ανύπαρκτες κατηγορίες.

Με τις ζημιές να αυξάνονται και τις προσπάθειές τους να διορθώσουν τα αποτελέσματα μέσω των εργαλείων της Google να αποτυγχάνουν, οι ιδρυτές της Wolf River προχώρησαν σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Η εταιρεία υποστηρίζει πως έχασε σχεδόν 25 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις το 2024, ενώ καταγγέλλει ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί χρησιμοποιούνται ακόμη και από ανταγωνιστές κατά τη διεκδίκηση πελατών.

Η υπόθεση της Wolf River εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα τουλάχιστον έξι αντίστοιχων αγωγών σε δύο χρόνια. Στόχος τους είναι να αναγνωριστούν ως δυσφημιστικό υλικό τα κείμενα και οι εικόνες που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύονται χωρίς ανθρώπινη επιμέλεια.

Νομικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια αχαρτογράφητη νομική περιοχή, με βασικό ερώτημα το ποιος ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση ψευδών ισχυρισμών από αλγοριθμικά συστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως άλλες υποθέσεις φέρονται να έχουν ήδη κλείσει, όπως αυτή του ακροδεξιού Ρόμπι Στάρμπακ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι chatbot της Meta δημοσίευσε ψευδή στοιχεία που τον συνέδεαν με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και με τη QAnon. Η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό και τον προσέλαβε ως... σύμβουλο για ζητήματα ΤΝ.

Σε άλλη περίπτωση, ο Ιρλανδός ραδιοφωνικός παραγωγός Dave Fanning μήνυσε τη Microsoft και μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα στην Ινδία, επειδή chatbot παρήγαγε ψευδές άρθρο με τη φωτογραφία του, το οποίο αναδημοσίευσε το MSN, κατηγορώντας για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριοφορά.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, λίγες υποθέσεις οδηγούνται σε δίκη. Ειδικοί εκτιμούν πως οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας τείνουν να επιλέγουν τον συμβιβασμό, για να αποφύγουν νομικά προηγούμενα που μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για μαζικές αγωγές.

Η Wolf River, που δεν θεωρείται «δημόσιο πρόσωπο», θα μπορούσε πιο εύκολα να να αποδείξει συκοφαντία. Από την πλευρά της, η Google αναγνωρίζει ότι τα νέα συστήματα μπορεί να κάνουν λάθη και υποστηρίζει ότι διόρθωσε το πρόβλημα άμεσα.

Ωστόσο, ακόμη και πρόσφατα, αναζητήσεις συνέχιζαν να εμφανίζουν ψευδείς αναφορές περί δήθεν αγωγής. Για τους ιδρυτές της Wolf River, το διακύβευμα είναι υπαρξιακό: «Δεν υπάρχει Plan B», λένε· η φήμη της εταιρείας είναι το μόνο που έχουν.