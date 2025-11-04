Το ασφαλιστήριο αυτό είναι συνήθης πρακτική για μεγάλους οργανισμούς, καθώς καλύπτει στελέχη απέναντι σε ευθύνες και πιθανές διεκδικήσεις. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση γεννά εύλογα ερωτήματα.

Την ίδια ημέρα που 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ κατέβαζαν οριστικά ρολά -αφήνοντας δεκάδες περιοχές της χώρας χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και ενώ δεκάδες συμβασιούχοι ενημερώνονταν ότι μένουν χωρίς εργασία- η διοίκηση του Ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων προχωρούσε σε μία απόφαση που δύσκολα θα περάσει «αναίμακτα» και αν μη τι άλλο θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Χθες 3 Νοεμβρίου 2025, εγκρίθηκε η πληρωμή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη ευθύνης στελεχών Διοίκησης (D&O), συνολικού ύψους 461.223 ευρώ, με την κάλυψη να ισχύει μάλιστα αναδρομικά από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και η σύμβαση καλύπτει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ασφαλιστήριο αυτό είναι συνήθης πρακτική για μεγάλους οργανισμούς, καθώς καλύπτει στελέχη απέναντι σε ευθύνες και πιθανές διεκδικήσεις. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση γεννά εύλογα ερωτήματα και καθιστά την απόφαση αυτή διόλου αθώα.

Με λίγα λόγια, την ώρα που η διοίκηση των ΕΛΤΑ συρρίκνωνε το δίκτυό της και την ίδια την εταιρία της και ενώ, οι εργαζόμενοι ζουν στην αβεβαιότητα και πολίτες καλούνται να ταξιδεύουν χιλιόμετρα για υπηρεσίες που μέχρι χθες είχαν στη γειτονιά τους, την ίδια ώρα η διοίκηση επέλεξε να θωρακίσει πρώτα τη δική της νομική προστασία - και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή για περίοδο αρκετά πριν από την ημερομηνία έγκρισης της δαπάνης.

Ενδεικτικό της σκοπιμότητας του συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι το γεγονός ότι καλύπτει, μεταξύ άλλων, και περιπτώσεις πιθανών αγωγών από εργαζόμενους ή αντισυμβαλλόμενους των ΕΛΤΑ, κάτι που, σε αυτή τη συγκυρία, μοιάζει περισσότερο με «προετοιμασία» για αυτά που έρχονται, παρά με εταιρική διαδικασία «ρουτίνας».

Δείτε το έγγραφο των ΕΛΤΑ