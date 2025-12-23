Σήμερα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Τι ώρα θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σήμερα το πρωί. Η διαδικασία των πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς και τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, ενώ για τους νέους δικαιούχους το ποσοστό ανέρχεται στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 αφορούν επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι επόμενες πληρωμές:

- Έως 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων ή πέλετ και ξύλων έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

- Έως 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Παράδειγμα

Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378, αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ, αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα, τα ποσά για μια οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.