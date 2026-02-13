Απόψε στις 21:00 στον Alpha. Αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο της σειράς.

Τα «τρία μπαμπαδάκια» σε νέες περιπέτειες απόψε στις 21:00 στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στον Alpha!

Επεισόδιο 6 - «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη»

Ο Δημήτρης βρίσκει πιο δύσκολη απ’ ό,τι περίμενε την απόφαση να δώσει τον Βίκτωρα στη θεία που εντόπισε ο ντετέκτιβ ενώ ταυτόχρονα υφίσταται μεγάλη πίεση από την Ελένη να κρατήσει ο ίδιος το παιδί.

Ο Νίκος πέφτει θύμα ληστείας, όταν κλέφτες τον αφήνουν χωρίς κινητό και αυτοκίνητο, και με τη Στέλλα να τον έχει διώξει απ’ το σπίτι, αναζητά καταφύγιο στο παλιό του σπίτι και συγκεκριμένα στο δωμάτιο της Σοφίας, από την οποία ζητά να τον αφήσει να κοιμηθεί εκεί κρυφά απ’ την πρώην γυναίκα του.

Όταν όμως η Βιργινία ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και τον περάσει για κλέφτη, η επίσκεψη του πρώην στο παλιό του σπίτι, θα πάρει απρόσμενη τροπή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=i1ILtm3MzBQ}

Ο Ηρακλής αποκαλύπτει στην Τζένη όλη την αλήθεια για το τι συνέβη με το δυστύχημα της Αλίκης και την δική του εμπλοκή σ’ αυτό.

Θα δώσει ο Δημήτρης τον Βίκτωρα στη θεία του ή θα πάρει επιτέλους την απόφαση να εγκαταλείψει την ευκολία της εργένικης ζωής και να γίνει πραγματικός μπαμπάς του;

{https://www.youtube.com/watch?v=dA29pDS3kJE}

Τι συνέβη το βράδυ που ένα αυτοκίνητο πήρε τη ζωή της Αλίκης;

Ποια απρόσμενη σειρά γεγονότων οδηγεί το Νίκο να βρεθεί με Βιργινία-Στέλλα και τα παιδιά ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; Και θα ολοκληρωθεί η διαδρομή τους; Η θα τελειώσει με θύματα;

{https://www.youtube.com/watch?v=J0Jza_hYRbs}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»