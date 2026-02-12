«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Sneak peeks του αποψινού επεισοδίου.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00, στον Alpha

Η Μελισσάνθη δέχεται μία αναπάντεχη επίσκεψη, η Ιουλία ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, η Ασπασία εξοικειώνεται με τη ζωή στη Ρόδο, η Πολυξένη συγκρούεται με όλους για τον Ηλία και η Μαγδαληνή μαθαίνει κάτι συνταρακτικό από την Τζένη.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.

Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

30ο Επεισόδιο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται απ’ τον ερχομό της Γιασεμής, μιας νεαρής υπηρέτριας απ’ την Νάξο.

Ο Φωκάς τσακώνεται με την Ευανθία, όταν συνειδητοποιεί, ότι αποφάσισε να μείνει μόνιμα στη Ρόδο. Μια αδιαθεσία της Ιουλίας, θα αλλάξει τα δεδομένα μια για πάντα. Η Ασπασία εξοικειώνεται με την ζωή στο νησί και συνειδητοποιεί πως της αρέσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=REReq28eixg}

Παράλληλα, ο Σταύρος στέκεται στην Δέσποινα, όταν ο Αχιλλέας την εγκαταλείπει. Η Πολυξένη απογοητεύει τους κοντινούς της ανθρώπους και ακούει παράπονα, καθώς ο Ηλίας πλέον καταλαμβάνει όλο το χρόνο της.

Η Τζένη μεσολαβεί προκειμένου να τα ξαναβρούν η Μαγδαληνή και ο Οδυσσέας.

Η Ιουλία λιποθυμά:

{https://www.youtube.com/watch?v=tNnS0J-d-xw}

Η Νίτσα βλέπει τον Άγγελο και την Μελισσάνθη να φιλιούνται:

{https://www.youtube.com/watch?v=Tx3r5Q2YglU}

Η Μάρθα ρωτάει την Πολυξένη αν αγαπάει τον Ηλία:

{https://www.youtube.com/watch?v=zU8gScwwoZQ}