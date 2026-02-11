«HOTΕΛ ΕΛVIRA», νέο επεισόδιο, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για τον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Η αποκάλυψη του μυστικού του Χάρι διαλύει τις όποιες υποψίες της Ελβίρας.

Ο Θεμιστοκλής και ο Γιάννης προσπαθούν να βοηθήσουν τη Νούλη να «αποτοξινωθεί» από την τεχνολογία.

Η Raptor κάνει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Παντελή για την εξαγορά του ξενοδοχείου.

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 26 - «Κρατάς μυστικό;» (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιάννης ενημερώνεται για μια επιδότηση που αφορά τα «Smart Hotels» και βάζει σκοπό να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε πρότυπο τεχνολογίας.

Η Νούλη ενθουσιάζεται με τις νέες εφαρμογές, φτάνοντας γρήγορα στα όρια του εθισμού, με αποτέλεσμα ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής να επιστρατεύσουν ανορθόδοξες μεθόδους «αποτοξίνωσης».

Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αληθινή ιστορία του Χάρι. Οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ και εξομολογούνται τον έρωτά τους, με την Ελβίρα να τον πιέζει να μιλήσει ανοιχτά στον πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, η Raptor επανέρχεται με μια δελεαστική οικονομική προσφορά προς τον Παντελή, ενώ ο Φίλιππος και η Ντίνα, αμήχανοι μετά την ερωτική τους βραδιά, κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν ο ένας τον άλλον.

{https://www.youtube.com/watch?v=xqfolL4l4UU}