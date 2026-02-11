Εσπευσμένα στο νοσοκομείο βρέθηκε εχθές ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Με έντονους πόνους και πυρετό μεταφέρθηκε χθές, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ παραμένει και σήμερα στο νοσοκομείο.

Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, μετέφερε τα νεότερα για την υγεία του, κάνοντας σαφές πως είναι καλά και αναμένεται να λάβει το εξιτήριό του μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgby18c65lch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», σημειώνοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν μία ιογενής λοίμωξη… Είναι μία χαρά ο Γιώργος, κάνει τώρα και μία σειρά εξετάσεων που έτσι και αλλιώς είχε σκοπό να κάνει και αφού ολοκληρωθούν και αυτές και πάρει και την έγκριση των γιατρών, θα βγει από το νοσοκομείο. Αύριο, μεθαύριο θα βγει. Είναι θέμα των γιατρών. Ο ίδιος θέλει να τραγουδήσει. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ ή νωρίς το πρωί για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει καλή ψυχολογία. Ο προσωπικός του ιατρός είναι συνεχώς δίπλα του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc8k9mgyasx?integrationId=40599y14juihe6ly}